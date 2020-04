Red 21:50 Approvato il Bilancio di previsione di Alghero Questa mattina, in videoconferenza, il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e l´aggiornamento al Documento unico di programmazione, con il voto favorevole della Maggioranza e l´astensione dell´Opposizione







«Sostegno immediato alle famiglie e alle imprese, visione e programmazione del “dopo”, con il supporto al comparto produttivo. Sono linee in cui si muove lo strumento di programmazione finanziaria proposto dall'Amministrazione, e videoillustrato dagli assessori, la cui approvazione consente da subito di attuare tutte le variazioni al bilancio necessarie per intervenire in maniera più incisiva possibile sull'emergenza economica di una fascia sociale in difficoltà che si sta allargando vistosamente», dichiarano dai banchi della Giunta comunale.



«Resta al centro l'emergenza, a cui dedichiamo tutte le attenzioni, le risorse e le azioni da intraprendere con urgenza per contrastarne gli effetti sulla comunità. Gli obbiettivi strategici dell'Amministrazione - spiega il sindaco Mario Conoci - tuttavia, restano in primo piano, non dobbiamo perdere di vista infatti le azioni necessarie alla ripartenza, che non sarà affatto semplice». Commenti ALGHERO – Questa mattina (mercoledì), il Consiglio comunale di Alghero ha approvato in videoconferenza il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e l'aggiornamento al Documento unico di programmazione. Voto favorevole da parte della Maggioranza mentre l'Opposizione di è astenuta.«Sostegno immediato alle famiglie e alle imprese, visione e programmazione del “dopo”, con il supporto al comparto produttivo. Sono linee in cui si muove lo strumento di programmazione finanziaria proposto dall'Amministrazione, e videoillustrato dagli assessori, la cui approvazione consente da subito di attuare tutte le variazioni al bilancio necessarie per intervenire in maniera più incisiva possibile sull'emergenza economica di una fascia sociale in difficoltà che si sta allargando vistosamente», dichiarano dai banchi della Giunta comunale.«Resta al centro l'emergenza, a cui dedichiamo tutte le attenzioni, le risorse e le azioni da intraprendere con urgenza per contrastarne gli effetti sulla comunità. Gli obbiettivi strategici dell'Amministrazione - spiega il sindaco Mario Conoci - tuttavia, restano in primo piano, non dobbiamo perdere di vista infatti le azioni necessarie alla ripartenza, che non sarà affatto semplice».