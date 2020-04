Cor 13:02 Tamponi e Terapia intensiva, anche Conoci in pressing su Regione e Ats: Nieddu braccato Dopo le lamentele e le denunce pubbliche, anche in occasione dell´ultima seduta di Consiglio, il sindaco rompe finalmente gli indugi invia una missiva all´Assessore alla Sanità della Regione, al Commissario dell´Ats e al Direttore del presidio ospedaliero







«Disporre con la massima celerità e l’urgenza del caso la programmazione ed esecuzione in tempi brevissimi delle operazioni di effettuazione dei tamponi e di elaborazione dei relativi esiti, nei confronti di tutto il personale, i pazienti e gli ospiti rispettivamente dell’Ospedale di Alghero e, a titolo precauzionale, delle case residenziali per anziani della città». Lo chiede il Sindaco di Alghero Mario Conoci con una lettera indirizzata all’Assessore alla Sanità della Regione Mario Nieddu, al Commissario dell’Ats Giorgio Steri, al direttore sanitario dell’area ASSL Marcello Mocci e al Direttore del Presidio Ospedaliero Antonio Cossu.



«Peraltro – spiega - mi preme evidenziare che in tale senso, in sede di conferenza Regione/Comuni, allo scopo di imprimere maggiore celerità all’attività di rilascio degli esiti, è stato deciso che l’elaborazione possa avvenire presso i laboratori analisi incardinati presso i presidi ospedalieri con sede nei territori comunali nei quali i tamponi sono effettuati. Tali misure si rendono necessarie ed indispensabili al fine di stroncare possibili eventuali focolai presso il presidio ospedaliero di Alghero e le strutture per anziani dove, analogamente a quanto si sta riscontrando anche altrove, si rilevano le criticità più gravi e preoccupanti. Sarebbe così possibile pianificare l’eventuale adozione di efficaci misure di contenimento della diffusione del virus».



Non meno importante, ancora, l’attivazione del Reparto di Terapia Intensiva di Alghero, «per la cui apertura – insiste Mario Conoci - vi chiedo un intervento immediato non più procrastinabile e quanto mai necessario, con l’urgenza di ricevere un Vostro positivo e fattivo riscontro al riguardo».



Nella foto: il sindaco Mario Conoci in occasione di un recente sopralluogo nell'Ospedale Civile di Alghero Commenti ALGHERO - Situazione critica nell'ospedale di Alghero [ LEGGI ]. Così, dopo le lamentele e le denunce pubbliche di tutti i consiglieri di opposizione [ LEGGI ], anche in occasione dell'ultima seduta di Consiglio, il sindaco rompe finalmente gli indugi e invia una missiva all'Assessore alla Sanità della Regione, al Commissario dell'Ats e al Direttore del presidio ospedaliero.«Disporre con la massima celerità e l’urgenza del caso la programmazione ed esecuzione in tempi brevissimi delle operazioni di effettuazione dei tamponi e di elaborazione dei relativi esiti, nei confronti di tutto il personale, i pazienti e gli ospiti rispettivamente dell’Ospedale di Alghero e, a titolo precauzionale, delle case residenziali per anziani della città». Lo chiede il Sindaco di Alghero Mario Conoci con una lettera indirizzata all’Assessore alla Sanità della Regione Mario Nieddu, al Commissario dell’Ats Giorgio Steri, al direttore sanitario dell’area ASSL Marcello Mocci e al Direttore del Presidio Ospedaliero Antonio Cossu.«Peraltro – spiega - mi preme evidenziare che in tale senso, in sede di conferenza Regione/Comuni, allo scopo di imprimere maggiore celerità all’attività di rilascio degli esiti, è stato deciso che l’elaborazione possa avvenire presso i laboratori analisi incardinati presso i presidi ospedalieri con sede nei territori comunali nei quali i tamponi sono effettuati. Tali misure si rendono necessarie ed indispensabili al fine di stroncare possibili eventuali focolai presso il presidio ospedaliero di Alghero e le strutture per anziani dove, analogamente a quanto si sta riscontrando anche altrove, si rilevano le criticità più gravi e preoccupanti. Sarebbe così possibile pianificare l’eventuale adozione di efficaci misure di contenimento della diffusione del virus».Non meno importante, ancora, l’attivazione del Reparto di Terapia Intensiva di Alghero, «per la cui apertura – insiste Mario Conoci - vi chiedo un intervento immediato non più procrastinabile e quanto mai necessario, con l’urgenza di ricevere un Vostro positivo e fattivo riscontro al riguardo».Nella foto: il sindaco Mario Conoci in occasione di un recente sopralluogo nell'Ospedale Civile di Alghero