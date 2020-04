Cor 16:20 Urologia e Otorino, reparti blindati Nuova giornata di test e sanificazioni nell´ospedale di Alghero dove molti medici, infermieri e operatori sono sottoposti ai tamponi per tentare di delineare l´effettiva portata dei contagi



Stessa sorte aveva subito la scorsa settimana il reparto di Ginecologia, con chiusura del punto nascite in attesa del rientro dalla quarantena dei medici ed infermieri risultati positivi al Covid-19 [Fsi-Usae che hanno minacciato querele in mancanza di percorsi e protocolli chiari e trasparenti [ ALGHERO - Che all'interno dell'ospedale Civile di Alghero ci sia un vero e proprio allarme è conclamato dagli eventi, dove sono stati chiusi alcuni reparti e si teme per l'effettiva portata dei contagi, tra pazienti e personale medico-sanitario. Nella giornata di ieri molti medici si sono interrogati sul da farsi, ovvero mettersi in quarantena volontaria o attendere gli esiti deiche vengono svolti anche in queste ore.Proprio mercoledì infatti, una anziana signora era stata accolta in pronto soccorso con crisi respiratoria, correttamente isolata e poi deceduta durante il trasporto a Sassari [ LEGGI ]. Ma qualche ora prima erano scoppiati i casi di Otorinolaringoiatria e Urologia dopo che 5 tra medici e infermieri erano risultati positivi al virus [ LEGGI ]. Allarme che poco prima era sfociato anche in Medicina, dove un paziente ricoverato da 12 giorni è risultato positivo all'atto delle dimissioni, dopo che aveva avuto modo di girare in reparto indisturbato [ LEGGI ].Stessa sorte aveva subito la scorsa settimana il reparto di Ginecologia, con chiusura del punto nascite in attesa del rientro dalla quarantena dei medici ed infermieri risultati positivi al LEGGI ]. L'esito dei tamponi arriverà a giorni e si teme il dilagare del virus tra le corsie dell'ospedale. Una situazione che ha visto la ferma denuncia dei sindacatiche hanno minacciato querele in mancanza di percorsi e protocolli chiari e trasparenti [ LEGGI ].