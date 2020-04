Red 10:20 Sostegno a Porto Torres: disposizioni su pagamenti Tenendo presente l´emergenza Covid-19, il Settore Politiche sociali del Comune di Porto Torres ha annunciato che sono state disposte nuove direttive per i pagamenti delle Leggi 162/98, della Legge 20/97 e del Progetto Ritornare a casa







I cittadini in possesso dei requisiti per beneficiare dei sussidi della Legge 20/97 possono presentare istanza di rinnovo o di nuova attivazione per l'annualità 2020 via pec all'indirizzo web comune@pec.comune.porto-torres.ss.it o all'indirizzo e-mail servizi.sociali@comune.porto-torres.ss.it. Per garantire la continuità del sussidio in essere al 31 dicembre 2019, gli utenti interessati devono inviare la documentazione entro il 31 maggio.



Commenti PORTO TORRES - Tenendo presente l'emergenza Covid-19, il Settore Politiche sociali del Comune di Porto Torres ha annunciato che sono state disposte nuove direttive per i pagamenti delle Leggi 162/98, della Legge 20/97 e del Progetto "Ritornare a casa", leggi a sostegno dei cittadini. La Regione autonoma Sardegna ha stabilito che, per i piani personalizzati in essere al 31 dicembre 2019 relativi alla Legge 162/98, avranno continuità dal primo gennaio a martedì 30 giugno. I piani personalizzati di nuova attivazione nel 2020 avranno decorrenza da mercoledì 1 luglio per le persone con disabilità grave certificata al 31 dicembre 2019. Il Comune liquiderà le competenze relative a marzo secondo la rendicontazione di febbraio. Le somme liquidate verranno conguagliate, in eccesso o in difetto, nei mesi successivi sulla base dei giustificativi di spesa. Per le liquidazioni delle competenze successive a marzo sarà fornita ulteriore comunicazione nei prossimi giorni. La scadenza per la presentazione delle istanze sia di rinnovo, sia di nuova attivazione, è posticipata a domenica 31 maggio. Le domande potranno essere inoltrate via pec all'indirizzo web comune@pec.comune.porto-torres.ss.it o all'indirizzo e-mail servizi.sociali@comune.porto-torres.ss.it.