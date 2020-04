Red 15:38 Nursing Up chiede la stabilizzazione dei precari Il sindacato delle professioni infermieristiche, chiede la stabilizzazione del personale precario del Comparto in servizio nelle Aziende regionali



Commenti SASSARI – La Segreteria provinciale Nursing Up Sassari chiede «che si proceda in tempi celeri alla pubblicazione di un bando di stabilizzazione in tutte le Aziende sanitarie della Regione autonoma della Sardegna per il personale del comparto che abbia maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2019». Questo il fulcro della lettera inviata dal sindacato delle professioni infermieristiche ai vertici della sanità regionale. Nursing Uo sottolinea come il personale del comparto, ed in particolare gli infermieri precari, stiano «costituendo uno dei pilastri fondamentali della risposta del Servizio sanitario regionale all'emergenza Covid-19; che l'attuale emergenza ha reso pubbliche le croniche carenze di personale della sanità sarda, che questa segreteria denuncia ormai da un decennio; che l'Azienda ospedaliera Brotzu ha già provveduto ad avviso pubblico per la stabilizzazione e che è doveroso attenersi ad un eguale trattamento per tutti i precari del Ssr». Ora il personale attende risposte, in un momento che, come sempre, ma più che in ogni altro momento, lo vede in prima linea.