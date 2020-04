Cor 16:05 Messa con fedeli, Carabinieri da don Potito In principio il controllo aveva riguardato la celebrazione della domenica delle palme, ma i problemi nella parrocchia algherese di San Giuseppe si sono verificati anche questa mattina, quando tre fedeli hanno assistito alla celebrazione liturgica







Conclusa la messa della domenica delle palme però, alcuni fedeli si sarebbero radunati all'uscita della chiesa di San Giuseppe, nel popoloso quartiere della Pietraia ad Alghero, attirando l'attenzione di una pattuglia dei carabinieri.



Questa mattina però (martedì), tre persone avrebbero assistito alla celebrazione che don Potito ha svolto come sua consuetudine: un fatto questo proibito. Sul posto sono nuovamente intervenute le forze dell'ordine nel tentativo di far osservare le regole. Commenti ALGHERO - Le celebrazioni eucaristiche proseguono in tutte le parrocchie anche in questi settimane di emergenza. Senza fedeli, a porte chiuse, escluso la domenica quando in chiesa è consentito l'ingresso di sole sette persone per assistere alle funzioni liturgiche.Conclusa la messa della domenica delle palme però, alcuni fedeli si sarebbero radunati all'uscita della chiesa di San Giuseppe, nel popoloso quartiere dellaad Alghero, attirando l'attenzione di una pattuglia dei carabinieri.Questa mattina però (martedì), tre persone avrebbero assistito alla celebrazione chePotito ha svolto come sua consuetudine: un fatto questo proibito. Sul posto sono nuovamente intervenute le forze dell'ordine nel tentativo di far osservare le regole.