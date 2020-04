Red 7:13 «CoronaVirus, agricoltori esclusi dal Dl Liquidità» «Confidiamo che si rimedi al più presto a tale mancanza. Il Fondo per le piccole e medie imprese potrebbe non rilasciare garanzie a favore delle imprese agricole», dichiara Agrinsieme







«Da una prima lettura della bozza attualmente in circolazione, infatti, sembra emergere chiaramente come per misurare l’entità del finanziamento si faccia riferimento solo al bilancio delle aziende, documentazione che è predisposta solo da una parte delle aziende agricole, mentre per altre è prevista una fiscalità diversa; stesso discorso vale per il Fondo per le piccole e medie imprese, che non opera a garanzia delle imprese agricole. Si rende, quindi, necessario - rimarca il Coordinamento - che nel Dl Liquidità venga contemplato e adeguatamente alimentato il Fondo Ismea che opera in agricoltura, in quanto allo stato attuale l’agricoltura sembra per la gran parte esclusa dagli interventi proposti».



«A nostro avviso, si tratta di una grave dimenticanza e, pertanto, chiediamo l'inserimento di tutte le aziende agricole italiane tra i beneficiari di questa misura. Gli agricoltori, in questo momento di emergenza, sono le fondamenta del Paese, perché consentono quotidianamente l'approvvigionamento di cibo fresco a tutti i cittadini e non possono essere assolutamente lasciati indietro», conclude Agrinsieme.