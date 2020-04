Cor 9:38 Pasticcerie, crisi da oltre 15 milioni Merce che deperisce e ordini annullati: Questa la prima stima del danno economico per le pasticcerie nel solo mese di marzo. Confartigianato Sardegna interviene con il Ministro Patuanelli





commercializzazione di prodotti dolciari. Commenti SASSARI - L’amara Pasqua dei pasticceri artigiani della Sardegna fermati da virus e burocrazia. In un mese oltre 15 milioni di euro di danni. Larabbia delle 774 imprese sarde del settore e quasi 2mila addetti:“Siamo discriminati e in ginocchio: fateci lavorare”. ConfartigianatoSardegna interviene con il Ministro Patuanelli: «Interpretazioniassurde del Decreto: urgente consentire la vendita». Molti artigianidecidono di donare i prodotti inutilizzati a enti di assistenza ecomunità per evitare sprechi e per alleviare le sofferenze di tanti.Quintali di cioccolato che deperiscono nei depositi, tonnellate difarina e zucchero inutilizzabili, migliaia di uova rispedite almittente, ettolitri di latte da smaltire ma anche impastatrici ferme,ordini annullati e personale in cassa integrazione o, se va bene, inferie forzate. Ovvero niente uova con sorpresa, colombe o specialitàdi pasticceria artigiana sulle tavole pasquali dei sardi. E’ questal’amara Pasqua dei pasticceri anche in Sardegna, fermati dalCoronavirus ma anche da burocrazia e regole incomprensibili. Lo studio di Confartigianato Imprese Sardegna, evidenzia anche come lachiusura delle pasticcerie nell’Isola, durante le feste pasquali,determini un pesante danno economico e competitivo del sistema dellemicro e piccole regionali, che realizzano un prodotto di pasticceriaartigianale di elevata qualità.Infatti, da uno studio dell’Ufficio Studi di Confartigianato ImpreseSardegna, è colpita dal lockdown la vendita diretta della pasticceriaartigianale, a vantaggio dei prodotti venduti attraverso il canaledella distribuzione commerciale, coinvolgendo oltre 774 imprese dipasticceria e gelateria nelle quali lavorano 1.819 addetti, un settorecaratterizzato da un elevata vocazione artigianale, con oltre 542imprese artigiane che rappresentano il 70,1% del comparto.«Siamo i primi a rispettare le regole per difendere la salute deicittadini – afferma Antonio Matzutzi, Presidente di ConfartigianatoImprese Sardegna – ma non accettiamo un’interpretazione della normache si traduce in una palese e assurda penalizzazione delle nostreproduzioni a vantaggio di altre tipologie di prodotti di pasticceria.Così si colpiscono le nostre aziende e si nega libertà di scelta aiconsumatori». Al settore, infatti, nell’Isola come nel resto d’Italia, oltre alla vendita, è stata vietata soprattutto produzione dei prodotti; secondo un’interpretazione governativa del Dpcm dell’11 marzo 2020, in materia di contenimento dell’emergenza Covid-19, le imprese artigiane dipasticceria, obbligate alla chiusura, non possono vendere i loroprodotti nemmeno attraverso la modalità di asporto che è consentitainvece ad altre attività, mentre è consentita la consegna a domicilio. Per l’Associazione Artigiana, lo stop alla produzione e vendita dellepasticcerie rappresenta un’assurda discriminazione rispetto ai negozie alla grande distribuzione, ai quali è invece permessa lacommercializzazione di prodotti dolciari.