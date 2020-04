Red 16:03 A Casa Serena uova di Pasqua per gli anziani L’associazione Oftal ha donato ieri decine di uova di Pasqua per gli ospiti di Casa Serena, consegnate attraverso la Protezione civile comunale di Sassari. Un modo per dimostrare affetto e vicinanza agli anziani, che si trovano nella casa di riposo e che non potranno festeggiare la Pasqua con i loro cari







Da sempre, Casa Serena ha ricevuto doni da associazioni e semplici cittadini, che spesso hanno partecipato alle iniziative organizzate nella struttura e hanno voluto dimostrare negli anni il loro attaccamento alla casa di riposo e ai suoi ospiti. Manifestazioni di affetto oggi più che mai importanti. Commenti SASSARI - L’associazione Oftal ha donato ieri (mercoledì) decine di uova di Pasqua per gli ospiti di Casa Serena, consegnate attraverso la Protezione civile comunale di Sassari. Un modo per dimostrare affetto e vicinanza agli anziani, che si trovano nella casa di riposo e che non potranno festeggiare la Pasqua con i loro cari.Da sempre, Casa Serena ha ricevuto doni da associazioni e semplici cittadini, che spesso hanno partecipato alle iniziative organizzate nella struttura e hanno voluto dimostrare negli anni il loro attaccamento alla casa di riposo e ai suoi ospiti. Manifestazioni di affetto oggi più che mai importanti.