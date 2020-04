Cor 12:20 Vaccaro e Di Gangi ascoltano: questionario Gli Assessorati al Turismo ed allo Sviluppo Economico di Alghero per consultare il mondo produttivo e mettere in atto le soluzioni necessarie alla ripresa avviano una raccolta dati per programmare la ripartenza. Poi l'annuncio: presto la convocazione del Tavolo Permanente del Turismo







Poi l'annuncio sulla convocazione del nascituro Tavolo Permanente del Turismo, costituito da mesi e ancora mai riunitosi. «Il Tavolo che abbiamo fortemente voluto e approvato, ora potrà dispiegare tutta la sua forza e centralità: lo convocheremo il prima possibile, considerata la situazione contingente. Sarà lo strumento perfetto per la maggior circolarità delle idee e delle soluzioni. Renderemo ancora più capillare l’informazione sulle opportunità messe a disposizione di imprese e lavoratori da parte della Regione e del Governo» concludono Giorgia Vaccaro e Marco Di Gangi (nella foto). Commenti ALGHERO - «Come prima cosa è necessario ascoltare e capire le necessità dei diversi comparti economici, in che modo e in che misura sono state colpite le aziende e quindi realisticamente quale sarà l’impatto sull’economia e sulla comunità algherese. Qualsiasi risposta efficace passa da dati certi e stime affidabili: le analisi e le proiezioni che i centri di ricerca stanno compiendo in questo momento ci danno una prima e utile misura di quello che verrà, ma sentire il territorio, gli imprenditori e i lavoratori algheresi è fondamentale». Così gli assessori al Turismo Marco Di Gangi, e allo Sviluppo Economico, Giorgia Vaccaro che lanciano l’iniziativa “​Turismo & Ripresa​”, un questionario con cui operare una rapida analisi del contesto.«I dati raccolti – spiegano gli Assessori - ci permetteranno innanzitutto di valutare le conseguenze della crisi e elaborare soluzioni pragmatiche, efficaci, che rispondano alle reali necessità della città. Capiremo chi e come è già stato colpito dalla crisi, qual è la resistenza effettiva del sistema economico per resistere al lockdown e per riprendere l’attività. Coglieremo gli effetti sul mercato del lavoro, specialmente quello stagionale, e sulle soluzioni che gli imprenditori e le imprese stanno adottando per far fronte alla contrazione di consumi e arrivi».Poi l'annuncio sulla convocazione del nascituro Tavolo Permanente del Turismo, costituito da mesi e ancora mai riunitosi. «Il Tavolo che abbiamo fortemente voluto e approvato, ora potrà dispiegare tutta la sua forza e centralità: lo convocheremo il prima possibile, considerata la situazione contingente. Sarà lo strumento perfetto per la maggior circolarità delle idee e delle soluzioni. Renderemo ancora più capillare l’informazione sulle opportunità messe a disposizione di imprese e lavoratori da parte della Regione e del Governo» concludono Giorgia Vaccaro e Marco Di Gangi ().