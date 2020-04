Welfare Oristano district: mascherine in distribuzione

12/4/2020 Poste italiane riapre tre uffici nel nord Sardegna Con le nuove riaperture ad Arzachena, Castelsardo e La Maddalena, salgono a 112 su 121 gli uffici operativi nel Sassarese ed in Gallura. Rimangono in vigore le regole di sicurezza per l´accesso e le indicazioni di recarsi negli Uffici postali solo per le operazioni essenziali ed indifferibili