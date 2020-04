Cor 10:01 Covid, Solinas chiude le spiagge sarde Il presidente della Giunta regionale Sarda sceglie la linea dura ed emette misure più stringenti ripetto al Governo centrale. Tempi ancora lunghi per la ripartenza nell´Isola



Commenti ALGHERO - Non solo il contrordine in merito alle riaperture consentite dal Governo per cartolibrerie, librerie e negozi per infanzia, l’articolo 1 dell’ordinanza del 13 aprile 2020 (numero 19), pubblicata alla mezzanotte di oggi dalla regione Sardegna e annunciata in conferenza stampa dal Governatore, chiude esplicitamente anche le spiagge della Sardegna a qualsivoglia frequentazione. Vengono assimilate ai parchi pubblici. Abbiamo ha emesso questa ordinanza - sottolinea lo stesso presidente - dopo aver ascoltato il Comitato Scientifico regionale da lui istituito per l’emergenza Coronavirus.