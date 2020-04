video Red 12:30 Servizi Sociali, linea diretta con gli operatori «Operatorio straordinari e dipendenti fantastici», sottolinea l'assessore del Comune di Alghero Maria Grazia Salaris, che si rivolge anche alle numerose associazioni di volontariato locali, «senza le quali non saremmo stati in grado di rispondere con celerità all'emergenza»







ALGHERO - In questi giorni, i Servizi sociali sono particolarmente attivi per assistere i cittadini che si rivolgono agli uffici per le esigenze primarie. Il numero telefonico del centralino del Comune di Alghero (079/9978570) non riesce spesso ad accogliere tutte le richieste, a causa del numero delle chiamate, che in questi giorni è altissimo. «Le linee son quindi congestionate», informano da Lo Quarter. A questo scopo, sono stati pubblicati sul sito internet istituzionale dell'ente gli elenchi i telefoni cellulari diretti degli assistenti sociali che si occupano di ogni richiesta. «Operatorio straordinari e dipendenti fantastici», sottolinea l'assessore comunale Maria Grazia Salaris, che si rivolge anche alle numerose associazioni di volontariato locali, «senza le quali non saremmo stati in grado di rispondere con celerità all'emergenza». Nella foto: l'assessore comunale Maria Grazia Salaris