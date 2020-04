Red 16:28 Tentata truffa: nuorese denunciato ad Olbia La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà di un 43enne responsabile dei reati di false attestazioni sulla propria identità, possesso e fabbricazione di documenti di identità falsi, sostituzione di persona e tentata truffa in danno di istituti di credito



OLBIA – La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà di un 43enne originario della Provincia di Nuoro e dimorante ad Olbia, resosi responsabile dei reati di false attestazioni sulla propria identità, possesso e fabbricazione di documenti di identità falsi, sostituzione di persona e tentata truffa in danno di istituti di credito. Le indagini, scattate dopo alcune segnalazioni pervenute da un Istituto di credito estero, hanno permesso di stabilire come l’uomo, risultato sconosciuto agli schedari delle Forze dell’ordine, avesse architettato un piano secondo il quale, con l’utilizzo di documenti intestati a persone estranee al fatto, avesse avviato le pratiche per ottenere un ingente finanziamento. Al termine delle attività svolte dalla Polizia giudiziaria, il nuorese è stato trovato in possesso di documenti di identità falsi, sui quali aveva apposto la propria fotografia ed ulteriore documentazione, tuttora in fase di analisi.