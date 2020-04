Red 19:06 «Venerdì, al via le domande per la mobilità in deroga» Lo ha dichiarato l’assessore regionale del Lavoro Alessandra Zedda, che ha annunciato la pubblicazione dell’Avviso pubblico per la presentazione delle domande relative al trattamento della mobilità in deroga a seguito dell’accordo sindacale siglato recentemente







Sono oltre 700 i lavoratori delle aree di crisi complessa di Porto Torres e Portovesme, che da domani, venerdì 17 aprile, potranno presentare domanda. Le istanze possono essere inoltrate dai lavoratori o dalle loro organizzazioni sindacali esclusivamente attraverso i servizi on-line del Sil Sardegna, il Sistema informativo del lavoro, mediante il portale SardegnaLavoro, a partire dalle 9 di domani.



Nella foto: l'assessore regionale Alessandra Zedda Commenti CAGLIARI - «Domani, al via le domande per la mobilità in deroga». Lo ha dichiarato l’assessore regionale del Lavoro Alessandra Zedda, che ha annunciato la pubblicazione dell’Avviso pubblico per la presentazione delle domande relative al trattamento della mobilità in deroga a seguito dell’accordo sindacale siglato recentemente.Sono oltre 700 i lavoratori delle aree di crisi complessa di Porto Torres e Portovesme, che da domani, venerdì 17 aprile, potranno presentare domanda. Le istanze possono essere inoltrate dai lavoratori o dalle loro organizzazioni sindacali esclusivamente attraverso i servizi on-line del Sil Sardegna, il Sistema informativo del lavoro, mediante il portale SardegnaLavoro, a partire dalle 9 di domani.Nella foto: l'assessore regionale Alessandra Zedda