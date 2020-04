Red 9:30 Attività produttive, si sblocca la commissione Convocata per la giornata di martedì pomeriggio la Commissione ad Alghero. Parteciperanno ai lavori, oltre all´assessore comunale allo Sviluppo economico, anche i tecnici del comparto, funzionari e dirigenti







ALGHERO - Dopo numerose sollecitazioni e non poche polemiche, si sblocca l'attività della commissione Attività produttive del Comune di Alghero, finora mai convocata nonostante la chiara difficoltà in cui sono piombate le aziende algheresi e le attività commerciali. Riunione prevista per martedì 21 aprile (ore 16), presieduta da Monica Pulina. Nell'occasione - recita la nota dell'amministrazione - verranno analizzate le problematiche che hanno investito il nevralgico settore economico locale in periodo di emergenza da Covid-19.Parteciperanno ai lavori, oltre all'assessore allo Sviluppo economico Giorgia Vaccaro, anche i tecnici del comparto, funzionari e dirigenti. «Sarà la prima di una serie di sedute che hanno il compito di focalizzare l'attenzione sull'intero comparto economico cittadino» annunciano da Sant'Anna.«I lavori inizieranno con una relazione informativa sull'importante lavoro multisettoriale, svolto in modalità smart working del settore Sviluppo economico, nei primi quarantacinque giorni di emergenza sanitaria. Da sottolineare, l'importante collaborazione del settore con il Coc. Un lavoro multidisciplinare, che ha visto coinvolti in maniera sinergica, gli Assessorati comunali ai Servizi sociali, alla Sanità, alla Difesa dell'ambiente ed al Bilancio. Sarà compito della Commissione svolgere un lavoro di ascolto, condivisione e proposta da parte di tutti i consiglieri ed i rappresentanti del comparto imprenditoriale cittadino».

Nella foto: il consigliere comunale Monica Pulina