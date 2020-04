video G.M.Z. 9:21 Banca Intesa, pacco sospetto si teme un ordigno Pacco sospetto all´ingresso della sede Intesa San Paolo di Via Giovanni XXIII ad Alghero. Carabinieri sul posto in attesa dell´arrivo degli artificieri. Le immagini







articolo in aggiornamento Commenti ALGHERO - Allarme questa mattina ad Alghero, nella centralissima Piazza della Mercede. Pacco sospetto all'ingresso della sede Intesa San Paolo di Via Giovanni XXIII. Banca chiusa, zona interdetta al transito pedonale e carabinieri sul posto in attesa dell'arrivo degli artificieri. Presente anche una squadra di agenti del Commissariato di polizia che devia il passaggio delle auto all'incrocio con via XX Settembre. Guarda e condividi il video su Alguer.tv