Cor 17:44 Allarme bomba a Banca Intesa: sindacati vicini a lavoratori Nota congiunta dei segretari generali di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin, Lando Maria Sileoni, Riccardo Colombani, Giuliano Calcagni, Massimo Masi ed Emilio Contrasto in seguito all´attentato di Alghero



Commenti ALGHERO - «Siamo vicini alle lavoratrici e ai lavoratori bancari vittime di attacchi e di violenza, in particolare ci stringiamo attorno alle colleghe e ai colleghi della filiale di Intesa Sanpaolo di Alghero nella quale questa mattina è stato ritrovato un pacco sospetto contenenti proiettili, mentre a Catania c'è stato un falso allarme per un pacco poi rivelatosi non pericoloso. Con l'occasione, ringraziando il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, e i prefetti d'Italia oltre che le forze dell'ordine, chiediamo di continuare a presidiare e vigilare tutto il territorio nazionale, al fine di garantire la massima tutela e sicurezza sia dei dipendenti delle banche sia della clientela» Lo affermano, in seguito all'attentato verificatosi questa mattina ad Alghero, dove ignoti hanno posizionato all'ingresso della Banca Intesa una tanica di benzina ed un proiettile cal.12 [ GUARDA ], i segretari generali di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin, Lando Maria Sileoni, Riccardo Colombani, Giuliano Calcagni, Massimo Masi ed Emilio Contrasto.