«800euro, domande a rischio ad Alghero»

ultima modifica ore 19.22 Commenti ALGHERO - «In data 18/04/2020 il Comune di Alghero ha reso noto sull’albo pretorio l’avviso pubblico delle misure straordinarie atte a fronteggiare l’emergenza economico-sociale dovuta alla pandemia. La predetta divulgazione nonché l’ampio risalto dato dal sindaco in pompa magna agli organi di stampa, ha portato moltissimi nostri concittadini ad inoltrare da subito la domanda per l’erogazione del contributo regionale. Ma il folletto che fa gli scherzi al sindaco Conoci ne ha combinata un’altra delle sue. Infatti, tra i requisiti necessari per fruire della indennità compare l’autocertificazione del reddito non superiore ad un determinato importo per il periodo 23/02/20 - 23/04/20; di conseguenza, considerato che la dichiarazione del reddito risulta tra gli allegati essenziali, tutte le domande pervenute prima della data del 24 aprile verrebbero rigettate in quanto nessuno potrebbe mai autocertificare il proprio reddito prima di tale data. Ancora una volta la fretta ha giocato al sindaco un brutto scherzo, il che potrebbe fare pure sorridere se la situazione non fosse particolarmente drammatica. Pertanto, per evitare di mortificare le aspettative di chi, sul quel contributo, fa ragionevoleaffidamento nonché per scongiurare possibili risvolti penali in merito a dichiarazioni non veritiere, il sindaco dovrebbe tornare sui propri passi ( oramai una costante) e procedere immediatamente con la rettifica dell’avviso pubblico nella parte in cui risulta omessa l’indicazione del giorno utile per la presentazione della istanza che, per le motivazioni in espositiva, non può essere antecedente al 23 aprile 2020». Lo dichiara Enza Silanos della segreteria cittadina del Partito dei Sardi di Alghero.