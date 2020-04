Red 21:29 «Di Gangi grottesco, misura è colma» «L´assessore rappresentante Fratelli d´Italia in Giunta è di destra? Appartiene a Fratelli d´Italia? Noi da sempre stiamo dalla stessa parte, l´assessore di sicuro no, il consigliere lo speriamo. Ci dispiace che l´Amministrazione e il partito si trovino coinvolti in queste dinamiche», attaccano i membri del Circolo Tricolore di Alghero







«Difese provenienti non a caso dai rappresentanti dell'agro candidati nei partiti di quell'area politica di Centrosinistra molto vicina al consigliere Pirisi ed uno dei quali facente parte del Direttivo provinciale del Pd – proseguono - Qualcosa ci sfugge, anzi è evidente che i nostri sospetti ormai sono diventati certezze . Sará un caso, si sa, “due o più indizi fanno una prova”, anzi una certezza. Dunque, ci chiediamo, l'assessore rappresentante Fratelli d'Italia in Giunta è di destra? Appartiene a Fratelli d'Italia? Ripetiamo, noi da sempre stiamo dalla stessa parte, l'assessore di sicuro no, il consigliere lo speriamo. Inoltre, ci dispiace che l'Amministrazione e il partito Fratelli d'Italia si trovino coinvolti in queste dinamiche». Commenti ALGHERO – Non si placano le polemiche tra il Circolo Tricolore Fratelli d'Italia di Alghero e l'assessore che li rappresenta (o per lo meno, dovrebbe rappresentarli) nella Giunta Conoci. Le polemiche sul Tavolo permanente del turismo hanno gettato ulteriore benzina sul fuoco di una situazione incendiaria sin dai primi giorni della nuova Amministrazione algherese e che ha visto la nascita di due circoli del partito in città.«Avevamo deciso di seguire con distacco le ormai grottesche vicende giornaliere del sempre più confuso assessore al Turismo, ma la vicenda di oggi ci porta a pensare che la misura è colma. Qualcosa non quadra – dichiarano gli esponenti del Circolo Tricolore - Noi che, da sempre, stiamo da una parte ben definita della politica, vediamo l'assessore che dovrebbe rappresentare Fratelli d'Italia in Giunta venire pubblicamente elogiato e difeso dalla Sinistra. Dopo le pesanti critiche sull'assenza delle varie rappresentanze dell'agro [LEGGI] dall'inutile tavolo voluto dall'assessore [LEGGI] e superato da quello voluto dal sindaco Conoci e dal dottor Mariani [LEGGI] , ci fa specie che una parte di queste rappresentanze difenda forzatamente l'operato dell'assessore [LEGGI] ».«Difese provenienti non a caso dai rappresentanti dell'agro candidati nei partiti di quell'area politica di Centrosinistra molto vicina al consigliere Pirisi ed uno dei quali facente parte del Direttivo provinciale del Pd – proseguono - Qualcosa ci sfugge, anzi è evidente che i nostri sospetti ormai sono diventati certezze . Sará un caso, si sa, “due o più indizi fanno una prova”, anzi una certezza. Dunque, ci chiediamo, l'assessore rappresentante Fratelli d'Italia in Giunta è di destra? Appartiene a Fratelli d'Italia? Ripetiamo, noi da sempre stiamo dalla stessa parte, l'assessore di sicuro no, il consigliere lo speriamo. Inoltre, ci dispiace che l'Amministrazione e il partito Fratelli d'Italia si trovino coinvolti in queste dinamiche».