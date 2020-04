Cor 11:21 Di Gangi in trincea, tutti contro Da una polemica all´altra, non c´è pace per l´assessore algherese, il cui operato è bersaglio di aspre critiche da tutte le direzioni: associazioni di categoria, comitati, consiglieri dell´opposizione, membri di maggioranza e addirittura del suo stesso partito



Foto d'archivio Commenti ALGHERO - Sul decreto di nomina dell' Tavolo permanente del Turismo anticipato das'accende la rissa e piovono pesanti bordate sul sindaco ma soprattutto sull'assessore al Turismo, da settimane al centro di infinite polemiche. Così nemmeno il velato sostegno delle associazioni di categoria al suo operato [ LEGGI ] smorza la contesa, sempre più accesa. Tanto che intervengono ancora le opposizioni per "censurare" di netto Marco Di Gangi, reo di aver rilasciato una intervista nella quale "bacchettava" chi oggi chiede rappresentanza.«Le esternazioni odierne dell'assessore al turismo sono mirabolanti. Ci chiediamo se sia stato inaugurato dalla Giunta Conoci un nuovo modo per approcciarsi con le associazioni di categorie e con i propri concittadini in tono così aspro. Si giustifica l'esclusione di importanti associazioni produttive del nostro territorio per l'inosservanza di un mero adempimento burocratico. Quasi fossimo di fronte a un notaio, un ufficiale dell'anagrafe, a uno start man, e non a un rappresentante del popolo, per di più impegnato in una operazione di coinvolgimento e di partecipazione. A suo dire, almeno. Se l’assessore è realmente interessato a uno strumento che possa produrre una crescita del nostro sistema turistico e che possa individuare soluzioni ampie e condivise, egli troverà sicuramente il modo e la forma di inserire nel tavolo del turismo tutti gli attori a suo tempo individuati dalla deliberazione del consiglio comunale. Diversamente non resterebbe altro da pensare se non che i vari discorsi su condivisione e partecipazione fossero solo delle favolette; ma noi non lo vogliamo pensare e siamo certi che l’assessore, superato un primo momento di confusione, farà di tutto perché i rappresentanti inizialmente esclusi possano essere, come è giusto, coinvolti, in modo da poter dare il loro apporto ad un organismo che diversamente non potrà mai essere pienamente rappresentativo».Lo riferiscono i consiglieri comunali Gabriella Esposito, Mimmo Pirisi, Pietro Sartore, Mario Bruno, Valdo Di Nolfo, Ornella Piras e Raimondo Cacciotto, in riferimento alle polemiche che investono l'assessore al Turismo del comunale di Alghero, Marco Di Gangi, circa la composizione del Tavolo permanete del Turismo . Solo qualche ora prima era giunta una dura presa di posizione contro lo stesso Marco Di Gangi dal circolodi Fratelli d'Italia, partito che l'assessore dovrebbe rappresentare in Giunta (a questo punto il condizionale è d'obbligo).Foto d'archivio