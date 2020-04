Red 12:26 Uniss: torna il Foundation course Per il secondo anno consecutivo, l’Università degli studi di Sassari istituisce il percorso per studenti internazionali, in una modalità che valorizzerà molto più che in passato il contributo della didattica a distanza







Il bando di ammissione, in scadenza giovedì 30 aprile, alle 12, è pubblicato sul sito dell’Uniss, nella pagina dedicata al course. Possono partecipare coloro che siano in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore conseguito all’estero o che siano in procinto di conseguirlo nel proprio Paese di origine. Le potenzialità della didattica a distanza consentiranno a chiunque abbia i requisiti di collegarsi da remoto nel proprio Paese. Potranno iscriversi anche i cittadini stranieri diplomati, momentaneamente sottoposti a misure di restrizione della libertà personale, negli istituti penitenziari del nord Sardegna sede del Polo universitario penitenziario Uniss (Alghero, Nuoro, Sassari e Tempio Pausania).



Il Foundation course prevede due aree formative: una scientifica ed una umanistica. Le lezioni potranno essere seguite a partire da maggio in modalità e-learning e successivamente in presenza. Per poter partecipare, bisognerà superare un colloquio attitudinale-motivazionale in lingua italiana o, in alternativa, francese o inglese. Il colloquio si terrà on-line lunedì 4 maggio, alle 9.30. Le graduatorie saranno pubblicate entro mercoledì 6 maggio. Per ulteriori informazioni, è possibile inviare una e-mail all’indirizzo web foundationcourse@uniss.it. Commenti SASSARI - Per il secondo anno consecutivo, l’Università degli studi di Sassari istituisce il “Foundation course” per studenti internazionali, in una modalità che valorizzerà molto più che in passato il contributo della didattica a distanza. Il Foundation course è un percorso destinato a colmare eventuali carenze dovute ai differenti percorsi formativi che i candidati hanno effettuato nei diversi Paesi d’origine. Gli studenti interessati a conseguire una laurea nell’Ateneo di Sassari sono in grado attraverso il Foundation course di migliorare le proprie conoscenze e competenze in diverse discipline, nonché di imparare la lingua italiana per l'ammissione ai programmi universitari.Il bando di ammissione, in scadenza giovedì 30 aprile, alle 12, è pubblicato sul sito dell’Uniss, nella pagina dedicata al course. Possono partecipare coloro che siano in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore conseguito all’estero o che siano in procinto di conseguirlo nel proprio Paese di origine. Le potenzialità della didattica a distanza consentiranno a chiunque abbia i requisiti di collegarsi da remoto nel proprio Paese. Potranno iscriversi anche i cittadini stranieri diplomati, momentaneamente sottoposti a misure di restrizione della libertà personale, negli istituti penitenziari del nord Sardegna sede del Polo universitario penitenziario Uniss (Alghero, Nuoro, Sassari e Tempio Pausania).Il Foundation course prevede due aree formative: una scientifica ed una umanistica. Le lezioni potranno essere seguite a partire da maggio in modalità e-learning e successivamente in presenza. Per poter partecipare, bisognerà superare un colloquio attitudinale-motivazionale in lingua italiana o, in alternativa, francese o inglese. Il colloquio si terrà on-line lunedì 4 maggio, alle 9.30. Le graduatorie saranno pubblicate entro mercoledì 6 maggio. Per ulteriori informazioni, è possibile inviare una e-mail all’indirizzo web foundationcourse@uniss.it.