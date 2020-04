Cor 20:05 «Serva di nemici attacco vigliacco»

FdI nella bufera: volano gli stracci Volano letteralmente gli stracci ad Alghero in Fratelli d´Italia e nella bufera finisce anche il Psd´Az. «È evidente che sono Sefora Salis, Lelle Simula e Ennio Ballarini - quest´ultimo in continuo contatto con Pintus e i nemici di questa amministrazione - a tradire la loro appartenenza politica». Infine Mulas e Di Gangi chiedono il commissariamento del circolo Tricolore



Tricolore contro l'assessore Marco Di Gangi [Azione Alghero risponde duramente alle recenti polemiche: parole pesantissime quelle rivolte da Mulas e Di Gangi all'indirizzo di Sefora Salis e compagni.



«Senza serie proposte da avanzare, la segretaria va contro il suo stesso partito e si scaglia sistematicamente contro l'Assessore Di Gangi, stavolta con un attacco fondato su fantasie deliranti. Dietro ai continui attacchi c'è solo il chiaro interesse personale di chi è stato lasciato in panchina dagli elettori e oggi vorrebbe sostituire l'Assessore. Ci eravamo imposti sin dal primo attacco - sempre strumentale - di non replicare alle numerose e sempre più assurde incursioni di Sefora & Co e lo abbiamo fatto per evitare che il nome di Fratelli d’Italia – a cui teniamo fortemente - venisse trascinato in polemiche sterili, che non fanno parte della cultura di un partito credibile come il nostro, della cultura di una destra operosa, pragmatica e che pensa ai cittadini. Ora diciamo basta: non siamo più disponibili a tacere, ma speriamo che questa sia l’ultima volta cui su debba replicare ad attacchi infamanti».



E ancora: «Sin da subito la segretaria si è esibita in uno spettacolo indecente. Ha attaccato il Sindaco, il partito, i suoi rappresentanti istituzionali e ha spesso assunto le stesse posizioni dell’opposizione. Continua a farlo ora, proprio mentre la città cerca con grande sforzo di superare una delle più gravi crisi mai viste, mentre l'Amministrazione e gli assessorati lavorano senza sosta alla gestione dell'emergenza sanitaria e economica, in un momento in cui la polemica politica sterile appare superflua». «È evidente che sono Sefora Salis, Lelle Simula e Ennio Ballarini - quest'ultimo in continuo contatto con Pintus (storico rappresentante del Psd'Az di Alghero ndr) e i nemici di questa amministrazione - a tradire la loro appartenenza politica e, cosa anche peggiore, i valori del loro impegno, perché incapaci di affrontare la decisione sovrana degli elettori del partito» attaccando a testa bassa dal circolo.



Senza scrupoli Sefora e il suo cerchietto magico stanno cercando di danneggiare la comunità di persone e idee che è Fratelli d'Italia e che l’Assessore Di Gangi e il Consigliere Mulas rappresentano nelle istituzioni cittadine per conto dei tanti che hanno creduto nel nostro progetto. Il coordinatore provinciale Emanuele Beccu, il coordinatore regionale Antonella Zedda e il consigliere regionale Nico Mundula sono intervenuti poche settimane fa, a nome di Fratelli d’Italia, per confermare la loro piena fiducia e il pieno sostegno all’operato di Di Gangi e Mulas. Con il loro agire vigliacco Sefora & Co tengono in ostaggio un intero gruppo di attivisti, dimostrando disonestà nei loro confronti e slealtà nei confronti degli elettori che hanno votato per loro e per il nostro partito».



«Agli iscritti del secondo circolo che non sono in sintonia con questa gestione va la nostra vicinanza e la nostra amicizia, oltre che l'invito a liberarsi il prima possibile dei personaggi che in questo momento intervengono anche a loro nome utilizzandoli strumentalmente. Fino ad ora neppure i continui richiami da parte del resto del partito li hanno fatti desistere da questa subdola guerriglia, riteniamo perciò sia ormai inevitabile un intervento autorevole del partito, per mettere la segretaria nelle condizioni di non nuocere più all’immagine di Fratelli d’Italia con questo modo dissennato e miserabile di fare “politica”.

