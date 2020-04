Red 16:07 Sviluppo economico: Alghero da rilanciare Sul tavolo della Terza commissione consiliare, l’analisi delle problematiche che investono il comparto delle attività produttive algheresi in questo difficile momento di emergenza dovuta al CoronaVirus. Hanno partecipato ai lavori anche il sindaco Mario Conoci e gli assessori ale Attività produttive Giorgia Vaccaro, al Turismo Marco Di Gangi, al Bilancio Giovanna Caria ed all´Urbanistica Emiliano Piras







Il presidente di Commissione Piera Monica Pulina ha sottolineato come «la serrata forzata stia mettendo a rischio la vita stessa delle imprese, che in questo momento hanno bisogno di sentire la vicinanza delle Istituzioni. Chi riveste ruoli politici, pertanto, è chiamato a prendere decisioni spesso difficili, complesse, ma necessarie. In questo ultimo mese, l’attività dell’Amministrazione comunale è stata impegnativa e complessa, ma anche la risposta è stata celere ed efficace. C’è stata l’esigenza prioritaria di garantire il rispetto delle disposizioni del Governo finalizzate principalmente alla tutela e salvaguardia della salute e l’Amministrazione non si è fatta trovare impreparata, mettendo in campo un’organizzazione davvero imponente. Contestualmente, ci si è impegnati per dare la prima assistenza al comparto produttivo, travolto come tutti dalle conseguenze dell’emergenza. Siamo consapevoli di aver fatto quanto nelle nostre possibilità per gestire il primo impatto, comunicando, informando, organizzando anche la struttura comunale in un modo diverso di operare».



Vaccaro ha ripercorso quanto è stato posto in essere in questo concitato periodo, che ha visto la chiusura degli uffici, l’insediamento del Coc, l’attivazione dei protocolli standard ed il coordinamento di quanto necessario per garantire alla città la necessaria sicurezza. Ai lavori della Commissione ha partecipato anche il dirigente Giovanni Luca Balzano, che è entrato nei dettagli di tutte le attività svolte nel coordinamento delle operazioni di attivazione dei protocolli necessari a garantire la sicurezza dei cittadini e le azioni messe in campo fin da subito in materia di attività produttive.



Il funzionario Vanni Martinez ha presentato alcuni dati che hanno evidenziato il diverso impatto che l’emergenza ha determinato sui comparti produttivi, dell’industria, del commercio, dell’artigianato, della pesca e dell’agricoltura, con un’analisi particolare su gli effetti del Covid-19 sul sistema del turismo, sulla sofferenza delle imprese ad esso legate, sulla percezione degli operatori e sulle contromisure da adottare per superare le criticità. Numerosi gli interventi dei commissari, che hanno «apprezzato il lavoro svolto dal servizio Sviluppo economico e si sono impegnati a lavorare insieme in maniera proficua, con un alto senso di responsabilità, per definire una prospettiva unanimemente condivisa, anche con il contributo delle associazioni di categoria, reti d’imprese e gli altri soggetti impegnati ad elaborare le proposte per la definizione e attuazione di un modello dello sviluppo e della crescita per il rilancio dell’intero territorio algherese». La commissione si riunirà nuovamente la prossima settimana.



Nella foto: un momento della videoconferenza Commenti ALGHERO – Ieri, la Terza commissione consiliare si è riunita in videoconferenza. Sul tavolo, l’analisi delle problematiche che investono il comparto delle attività produttive algheresi in questo difficile momento di emergenza dovuta al CoronaVirus. Hanno partecipato ai lavori anche il sindaco Mario Conoci e gli assessori alle Attività produttive Giorgia Vaccaro, al Turismo Marco Di Gangi, al Bilancio Giovanna Caria ed all'Urbanistica Emiliano Piras.Il presidente di Commissione Piera Monica Pulina ha sottolineato come «la serrata forzata stia mettendo a rischio la vita stessa delle imprese, che in questo momento hanno bisogno di sentire la vicinanza delle Istituzioni. Chi riveste ruoli politici, pertanto, è chiamato a prendere decisioni spesso difficili, complesse, ma necessarie. In questo ultimo mese, l’attività dell’Amministrazione comunale è stata impegnativa e complessa, ma anche la risposta è stata celere ed efficace. C’è stata l’esigenza prioritaria di garantire il rispetto delle disposizioni del Governo finalizzate principalmente alla tutela e salvaguardia della salute e l’Amministrazione non si è fatta trovare impreparata, mettendo in campo un’organizzazione davvero imponente. Contestualmente, ci si è impegnati per dare la prima assistenza al comparto produttivo, travolto come tutti dalle conseguenze dell’emergenza. Siamo consapevoli di aver fatto quanto nelle nostre possibilità per gestire il primo impatto, comunicando, informando, organizzando anche la struttura comunale in un modo diverso di operare».Vaccaro ha ripercorso quanto è stato posto in essere in questo concitato periodo, che ha visto la chiusura degli uffici, l’insediamento del, l’attivazione dei protocolli standard ed il coordinamento di quanto necessario per garantire alla città la necessaria sicurezza. Ai lavori della Commissione ha partecipato anche il dirigente Giovanni Luca Balzano, che è entrato nei dettagli di tutte le attività svolte nel coordinamento delle operazioni di attivazione dei protocolli necessari a garantire la sicurezza dei cittadini e le azioni messe in campo fin da subito in materia di attività produttive.Il funzionario Vanni Martinez ha presentato alcuni dati che hanno evidenziato il diverso impatto che l’emergenza ha determinato sui comparti produttivi, dell’industria, del commercio, dell’artigianato, della pesca e dell’agricoltura, con un’analisi particolare su gli effetti del Covid-19 sul sistema del turismo, sulla sofferenza delle imprese ad esso legate, sulla percezione degli operatori e sulle contromisure da adottare per superare le criticità. Numerosi gli interventi dei commissari, che hanno «apprezzato il lavoro svolto dal servizio Sviluppo economico e si sono impegnati a lavorare insieme in maniera proficua, con un alto senso di responsabilità, per definire una prospettiva unanimemente condivisa, anche con il contributo delle associazioni di categoria, reti d’imprese e gli altri soggetti impegnati ad elaborare le proposte per la definizione e attuazione di un modello dello sviluppo e della crescita per il rilancio dell’intero territorio algherese». La commissione si riunirà nuovamente la prossima settimana.Nella foto: un momento della videoconferenza