Parcheggiatori abusivi: Deidda chiama il prefetto Il deputato di Fratelli d'Italia scrive al prefetto di Cagliari Bruno Corda riguardo la problematica dei parcheggiatori abusivi davanti al Mercato comunale di San Benedetto e non solo







Nella foto: il prefetto di Cagliari Bruno Corda Commenti CAGLIARI - «Recentemente, alcuni cittadini recatisi presso il Mercato comunale di San Benedetto, nonché in altre aree di parcheggio presenti nella città di Cagliari, hanno segnalato la presenza di parcheggiatori abusivi. Poiché tale attività, del tutto illegittima, appare in netto contrasto con la normativa finalizzata ad evitare la diffusione del Covid-19, considerato anche che, tali soggetti, oltre a non rispettare la permanenza domiciliare imposta all'intera cittadinanza, stazionando in luogo pubblico, creano assembramenti e senza neppure i necessari dispostivi di protezione, ho deciso di rivolgermi direttamente al prefetto di Cagliari, in qualità di deputato della Repubblica, affinché intervenga immediatamente al fine di garantire, anche da parte dei soggetti in questione, il rispetto della normativa, a tutela della salute dell'intera cittadinanza» dichiara il deputato di Fratelli d'Italia Salvatore Deidda.