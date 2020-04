Red 22:02 «La Provincia vicina al suo territorio» «Saranno diverse le imprese locali che, in questo modo, e grazie all’azione decisa e capace del commissario Fois, potranno trarne giovamento e avere una salvifica boccata d’ossigeno tramutando queste opera anche in risposte occupazionali per i tanti lavoratori oggi, purtroppo, a casa per gli effetti nefasti della crisi», dichiara il capogruppo dei Riformatori sardi di Alghero Alberto Bamonti







Il capogruppo dei Riformatori sardi di Alghero Alberto Bamonti annuncia così i nuovi interventi in materia di opere pubbliche annunciati dalla Provincia di Sassari



«Saranno diverse le imprese locali che, in questo modo, e grazie all’azione decisa e capace del commissario Fois, potranno trarne giovamento e avere una salvifica boccata d’ossigeno tramutando queste opera anche in risposte occupazionali per i tanti lavoratori oggi, purtroppo, a casa per gli effetti nefasti della crisi», conclude il capogruppo dei Riformatori sardi di Alghero.



Nella foto: il capogruppo dei Riformatori sardi di Alghero Alberto Bamonti Commenti ALGHERO - «In un momento di totale buio come questo, vedere un po’ di luce non può che rappresentare maggiore fiducia per il presente e per l’immediato futuro. Nello specifico, è grazie alla virtuosa gestione della Provincia di Sassari da parte del commissario straordinario Pietro Fois, col supporto della Giunta regionale, che si possono immettere imponenti liquidità grazie alla definizione di importanti progetti e opere».Il capogruppo dei Riformatori sardi di Alghero Alberto Bamonti annuncia così i nuovi interventi in materia di opere pubbliche annunciati dalla Provincia di Sassari [LEGGI] . «Interventi – prosegue Bamonti - tra l’altro, attesi da tempo, come quelli riguardanti il territorio algherese, ovvero la manutenzione straordinaria sulla Strada provinciale 105 Alghero-Bosa, la rotatoria di Santa Maria la Palma-incrocio Fertilia-Capo Caccia e tante altre azioni che saranno messe in campo nei prossimi mesi».«Saranno diverse le imprese locali che, in questo modo, e grazie all’azione decisa e capace del commissario Fois, potranno trarne giovamento e avere una salvifica boccata d’ossigeno tramutando queste opera anche in risposte occupazionali per i tanti lavoratori oggi, purtroppo, a casa per gli effetti nefasti della crisi», conclude il capogruppo dei Riformatori sardi di Alghero.Nella foto: il capogruppo dei Riformatori sardi di Alghero Alberto Bamonti