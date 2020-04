video Cor 10:02 Pier Luigi Alvau legge Alfonso Gatto Nel 75° anniversario della Liberazione d´Italia Pier Luigi Alvau, da sempre impegnato in iniziative culturali di valore, finalizzate alla promozione e diffusione della poesia, dedica ai lettori una lettura di Alfonso Gatto





delle mamme annerite sulla neve

accanto ai figli uccisi, l’ululato

nel vento, nelle tenebre, dei lupi

assediati con la propria strage,

la speranza che dentro ci svegliava

oltre l’orrore delle parole udite

dalla bocca fermissima dei morti

“liberate l’Italia, Curiel vuole

essere avvolto nella sua bandiera!:

tutto quel giorno ruppe nella vita

con la piena del sangue, nell’azzurro

il rosso palpitò come una gola.

E fummo vivi, insorti con il taglio

ridente della bocca, pieni gli occhi

piena la mano nel suo pugno: il cuore

d’improvviso ci apparve in mezzo al petto.



_ Alfonso Gatto _

