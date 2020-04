video Cor 12:00 Alghero 2.0, linee per la crescita

«Puc, non perdiamo più tempo» Approvate a maggioranza ad Alghero le linee guida del Piano urbanistico comunale. Nel video la relazione dell´assessore Emiliano Piras nel corso del consiglio comunale di venerdì. Opposizioni contrarie







«Non perdiamo nemmeno un minuto del nostro tempo, abbiamo l’obbligo di fare tutto il possibile per creare sviluppo, occasioni per le imprese, per dare una prospettiva concreta alla nostra comunità, oggi più che mai preoccupata per il futuro. È il tempo delle scelte e non ci sottraiamo. Pensare al dopo crisi è obbligatorio: dobbiamo dare un futuro alla nostra città e ci dobbiamo far trovare pronti. C’è bisogno di un grande sforzo e noi ci siamo» ha sottolineato il sindaco Mario Conoci.



Dopo un lungo confronto, l'opposizione ha espresso grandi perplessità. Hanno votato contro i due rappresentanti rimasti in aula (Ferrara e Di Nolfo) mentre il resto della minoranza, unico assente il consigliere Pirisi, ha abbandonato al momento del voto. «Dispiace che le forze di opposizione non abbiano partecipato in maniera costruttiva e propositiva alla discussione di uno strumento così importante per lo sviluppo della città – ha concluso l’Assessore all’Urbanistica Emiliano Piras – nonostante la nostra apertura alla collaborazione e al coinvolgimento e nonostante a più riprese le forze di minoranza, ahimè solo a parole, abbiano detto di volersi rendere disponibili a collaborare. Hanno perso un’altra occasione per rifarsi della credibilità perduta nella scorsa consiliatura».



La delibera permette l’avvio immediato delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica. «Che sia la stagione storica del Piano Urbanistico è più che una convinzione – conclude l’Assessore – ma oggi diventa un dovere imposto dall’emergenza, un atto inderogabile che indirizza l’Amministrazione verso l’attuazione di un impegno che oggi più che mai appare come una giusta risposta alla crisi». Un iter ripreso con determinazione e convinzione a inizio mandato. Ora l’Amministrazione raddoppia gli impegni per tradurre le linee guida in azioni politiche e progettuali volte alla riqualificazione della città, a garantire servizi, generare sviluppo attraverso le imprese e le attività produttive.



