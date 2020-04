Red 20:03 «Basta con questo gioco dello scarico di responsabilità» Il consigliere regionale della Lega Sara Canu risponde agli attacchi del vicesindaco di Assemini Gianluca Mandas e ribatte: «Il Governo dovrebbe chiarire come si possa pretendere rapidità dalle Regioni, quando lo stesso, dai primi decreti di inizio marzo sulla Cassa integrazione, abbia deliberato su norme e fondi degli stessi ammortizzatori sociali l’8 di aprile»







Nella foto: il consigliere regionale Sara Canu Commenti ASSEMINI - «Siamo alle solite, per l’ennesima volta dobbiamo assistere al giochino che le forze di Maggioranza del Governo hanno iniziato durante questo periodo di emergenza, utilizzando la politica locale cercando di spostare l’attenzione delle persone, già notevolmente provate, su questioni che riguardano problematiche degli stessi comuni e non della Regione autonoma della Sardegna». Il consigliere regionale della Lega Sara Canu risponde così agli attacchi del vicesindaco di Assemini Gianluca Mandas alla Regione Sardegna [LEGGI] . «La questione – prosegue Canu - è inerente alle richieste di sostegno al reddito, un ulteriore aiuto e apporto messo in campo dalla Regione, alle famiglie che, a causa dell’emergenza CoronaVirus, hanno perso il lavoro o il proprio reddito, cercando di mettere le “pezze” a un aiuto, senza dubbio insufficiente, messo in opera dal Governo nazionale. La Regione Sardegna si è adoperata, fin dal principio, a rendere accessibili risorse immediate per poter dare una mano concreta ai cittadini che a causa del Covid-19 hanno perso il lavoro, o visto ridotto il loro reddito; è innegabile che i tempi di approvazione ed esecuzione delle misure, siano stati decisamente più rapidi di quanto visto fin qui dal Governo nazionale, che con promesse di tutti i tipi e bazooka di centinaia di miliardi (ipotetici) ha esclusivamente illuso e provato ulteriormente la popolazione, già messa a dura prova da questa situazione. Un esempio ulteriore di poca concretezza e distanza dalla realtà è la questione della Cassa integrazione in deroga, sollevata proprio qualche giorno fa dallo stesso Governo, il quale dovrebbe invece chiarire come si possa pretendere rapidità dalle Regioni, quando lo stesso, dai primi decreti di inizio marzo sulla Cassa integrazione, abbia deliberato su norme e fondi degli stessi ammortizzatori sociali l’8 di aprile».«La misura del sostegno al reddito della Ras è stata varata con delibera dell’8 aprile proprio in mancanza di adeguate misure da parte di Roma, trovando risorse da utilizzare immediatamente, e comunicando anche la possibilità, una volta inoltrata l’istanza, di poter riuscire ad aver accesso in quarantotto ore allo stesso. Va da sé – insiste la leghista - che le istanze vadano gestite dalle Amministrazioni comunali, e che pertanto la velocità di erogazione dipenda poi dalle stesse. Non posso far a meno di notare che, seguendo a ruota il sottosegretario Tedde, il vicesindaco di Assemini, qualche giorno fa sui social, abbia accusato la Ras sia per il sostegno al reddito, che per la Cig in deroga. Vorrei far notare all’amministratore Mandas, che in qualità di vicesindaco, innanzitutto dovrebbe evitare di fare scaricabarile su questioni che sono soprattutto responsabilità della Amministrazione comunale, anche perchè tanti Comuni hanno già provveduto a pubblicare regolare bando-istanza, alcuni da una settimana; mi chiedo come mai i problemi più grossi si riscontrano da Amministrazioni gestite dall’Opposizione. Sarà un caso? Inoltre, in qualità di consigliere regionale, mi vedo costretta a richiamare al famoso senso di responsabilità istituzionale, tanto invocato da Roma in questo periodo, invitando lo stesso signor Mandas a evitare di fomentare ansia, paura, insicurezza e rabbia nella popolazione, già abbondantemente alimentate dalla situazione contingente e dai continui ritardi non certo dovuti alla Regione Sardegna. Per quanto, riguarda la CIig in deroga, preme ricordare al vicesindaco di Assemini che la questione è sì regionale, ma che ogni Regione necessita di procedure ben previste da normative locali, e che i dovuti chiarimenti, sia sui fondi e sulle norme in merito, per nulla chiare dei vari dpCm, sono state approvate l’8 aprile dal Governo, dopo un mese e oltre di confusione e problemi a tutti i livelli. Da quel momento, si è lavorato verso una unica direzione, ovvero garantire il sostegno a tutte le persone interessate, nel minor tempo possibile, dovendo fare i conti però con la certezza normativa e la liquidità alle banche. Ieri (venerdì per chi legge, ndr.), in serata, è arrivato comunicato Ansa dal Comitato regionale Inps che confermava numeri e domande inoltrate dei vari ammortizzatori sociali, e comunicazione dell’assessore Zedda, in risposta alle accuse giunte nella giornata di ieri da Roma».«Suggerirei al vicesindaco Mandas di preoccuparsi di dare la possibilità ai cittadini bisognosi,di poter accedere quanto prima ai fondi messi a disposizione dalla Regione, visto che più tardi viene fatta l’istanza più tardi verrà liquidata; allo stesso tempo, sempre a titolo di suggerimento, mi preoccuperei della questione buoni spesa, quella sì di competenza esclusivamente comunale; sono arrivate diverse segnalazioni di cittadini disperati che, al momento di pagare la spesa nei negozi che hanno aderito e quindi presenti nell'elenco stilato dal Comune, in un caso le casse non sono risultate abilitate (e, conseguentemente, spesa rimessa a posto), in un altro caso alla cassa è stato comunicato al cliente che il titolare del negozio non accettava più quel tipo di pagamento (spesa rimessa a posto). La Ras è attentissima al bisogno, ma soprattutto alla dignità, perché di questo si tratta, delle persone che da un giorno all’altro si trovano senza possibilità di far la spesa e senza lavoro o reddito; ci piacerebbe che la stessa attenzione fosse dimostrata da chi dovrebbe avere un minimo di senso istituzionale in più, come il vicesindaco Mandas, dal quale non accettiamo invasioni di campo su questioni di competenze esclusivamente regionali, anche in virtù del fatto che crediamo fortemente che argomenti a cui pensare, all’interno del proprio Comune, ne abbia tanti. In questo momento, ognuno faccia il proprio, sia in termini di competenze, che di senso civico e istituzionale, si eviti di perder tempo ed energie in polemiche strumentali, atte a cercare di spostare attenzione dalle responsabilità proprie. Si utilizzino i mezzi di comunicazione, i social e le energie per comunicazioni chiare ed efficaci, e per lavorare, giorno e notte per i problemi dei cittadini, perché questo è il nostro compito. Alla fine di questa emergenza si faranno poi i conti, su tutto, e i primi che li faranno saranno i cittadini, gli unici che in questi mesi son stati messi a dura prova in tutto e per tutto, e che eserciteranno il loro sacrosanto diritto democratico , che fino a oggi invece, parrebbe esser stato messo da parte proprio dal partito a cui Mandas appartiene», conclude Sara Canu.

Nella foto: il consigliere regionale Sara Canu