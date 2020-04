Cor 17:40 Terremoto economico, appello alla Regione Christian Mulas, capogruppo Fratelli d’Italia nel Consiglio Comunale di Alghero, si rivolge al Presidente della regione Christian Solinas ed agli assessori regionali



Vi scrivo questa lettera per chiedere a tutti voi un ulteriore sforzo nella gestione e nella lotta alla crisi economica che si è pesantemente abbattuta sulle nostra splendida Sardegna. Da qui l'appello a Lei Presidente Solinas e alla Sua Giunta perché vi facciate portavoce presso il Governo nazionale affinché attivi ogni possibile ammortizzatore sociale e, nell'immediato, tutti i provvedimenti utili a evitare un terremoto economico in termini di fallimenti. Non faccio altro che da eco ad grido d'aiuto che si leva sempre più forte dai nostri territori, che rivela quanto un sistema complesso e delicato come il nostro tessuto economico si senta fragile e attaccato da questa emergenza sanitaria. Gli effetti del lungo lockdown hanno aperto tante ferite nelle case dei sardi: come in tanti hanno fatto notare in questi giorni siamo tutti sulla stessa nave nel mare in tempesta. La responsabilità dei cittadini e la buona gestione dell'emergenza sanitaria da parte dell'Amministrazione comunale hanno risparmiato alla città di Alghero un elevato numero di contagi e vittime. Davanti agli effetti economici del lockdown però né cittadini né amministrazione comunale possono molto, mentre molto è nelle vostre mani, e nelle mani del Governo Nazionale. La promessa di accelerare la fase due rispetto all'ultimo discutibile “Dpcm”, coniugando precauzione e riavvio, dimostra il coraggio di cui abbiamo bisogno. In nome dello stesso coraggio allora Vi chiedo di intervenire con forza, usando, con la massima immediatezza, tutte le leve di cui la Regione Sardegna dispone, per far ripartire, con ogni dovuta precauzione, tutte le attività per le quali il perdurare dell’inattività comporterebbe la chiusura definitiva ed una catastrofe economica e sociale dai costi assai elevati per tutti. E’ arrivato anche il momento di fare tutto il possibile per alleggerire il peso economico a carico delle famiglie sarde intervenendo con Abbanoa per rinviare i pagamenti delle utenze in sofferenza, ma ancor di più, per chiedere al Governo di Roma una fiscalità di vantaggio per l'intera regione: non solo un'isola covid free, ma anche amica degli investimenti e dei consumi. Io personalmente, il nostro assessore Marco Di Gangi e tutti gli amici algheresi di Fratelli d’Italia, che ho l’onore di rappresentare nel Consiglio Comunale di Alghero, siamo lealmente al Suo fianco per reggere questo devastante impatto e condividere con Lei e la Sua Giunta, ovviamente ciascuno nel proprio ruolo, le responsabilità che tutti siamo chiamati ad assumere.





Con fiducia, Christian Mulas capogruppo Fratelli d'Italia nel Consiglio Comunale di Alghero