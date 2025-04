Cor 17:18 Patrimonio archeologico: 25 milioni «L’obiettivo è duplice: intervenire sul recupero e la valorizzazione del patrimonio archeologico e paesaggistico sardo e, al contempo, offrire ai disoccupati, laureati e diplomati la possibilità di lavorare a un progetto interessante, utile e formativo»



CAGLIARI - «L’obiettivo è duplice: intervenire sul recupero e la valorizzazione del patrimonio archeologico e paesaggistico sardo e, al contempo, offrire ai disoccupati, laureati e diplomati la possibilità di lavorare a un progetto interessante, utile e formativo». Così l’assessora del Lavoro Desirè Manca illustra la norma approvata dal Consiglio regionale e volta a supportare gli enti locali e le forme associative nell’attività di gestione del patrimonio archeologico regionale.



«Crediamo fermamente nell’importanza di preservare il nostro patrimonio archeologico, unico a livello mondiale, e nella necessità di tutelare i beni paesaggistici della Sardegna, pertanto abbiamo deciso di investire una somma cospicua, 25 milioni di euro (complessivi per il triennio 2025/2027), per finanziare un progetto sperimentale finalizzato all'attivazione di appositi progetti occupazionali per disoccupate e disoccupati, laureati e diplomati. In prima attuazione, considerando i parametri utilizzati per interventi analoghi – sottolinea l’assessora - si stima una platea di riferimento di circa 530 destinatari».



«Questo tipo di attività richiede l’impiego sia di alte professionalità che di profili più operativi affinché si possano sviluppare progetti efficaci e che siano in grado di dare celere risposta alle necessità del settore, ma anche di far fronte all’impossibilità temporanea degli enti di ampliare la pianta organica», conclude l’esponente della Giunta.