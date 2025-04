Cor 14:37 Settimana Santa: Tutti contro Cuccureddu a Castelsardo La città con i suoi riti di Pasqua viene decisamente sminuita - affermano i Consiglieri del gruppo di opposizione in Consiglio Comunale capeggiati dall´ex Sindaco Antonio Maria Capula



CASTELSARDO - La Settimana Santa di Castelsardo è una delle più prestigiose dell'Isola, attrae ogni anno migliaia di fedeli, turisti, appassionati e studiosi di tradizioni sacre e canto sacro popolare da tutte le parti del mondo. Sul "Lunissanti" sono stati girati documentari, film, reportage e scritti libri, che ne esaltano il pregio ed il valore religioso, storico ed artistico. Ma di grande valore tradizionale e di fede sono anche le giornate del Giovedì, con la doppia processione notturna dei simulacri della Madonna Addolorata e del Cristo in croce e del Venerdì pomeriggio, quando avviene il pietoso rito della deposizione dalla Croce. Tutti riti custoditi e perpetrati con amore, orgoglio e passione dalla locale Confraternita dell'Oratorio di Santa Croce.



L'Assessore regionale al Turismo, Franco Cuccureddu, dichiara da mesi che si vuole "l'allungamento della stagione turistica tramite la promozione delle peculiarità, anche invernali, come il carnevale e la valorizzazione dei Riti Pasquali - ha infatti dichiarato- e per questo stiamo lavorando con una diffusa operazione di marketing". L'Assessorato Regionale al Turismo ha infatti previsto una promozione unitaria degli eventi nell'ambito della strategia che mira a creare prodotti turistici con pubblicazioni sia tradizionali che digitali.



«Ebbene proprio nel volantino, presentato in conferenza stampa dall'Assessore, Castelsardo viene decisamente sminuito - affermano i Consiglieri del gruppo di opposizione in Consiglio Comunale capeggiati dall'ex Sindaco Antonio Maria Capula - il calendario prevede sei eventi che vanno dalla Domenica delle Palme al giorno di Pasqua, a cui si aggiunge la grande festa laica della “Pasquetta in Musica” arrivata ormai alla ventiduesima edizione. Ebbene, nel volantino regionale, Castelsardo viene presentato con un unico appuntamento, Lunedì 14, senza neppure indicare il nome della manifestazione e con notizie limitate e poco accattivanti a differenza di altri centri, dove giustamente, i Riti vengono esposti in maniera esaustiva e come ad esempio per Aggius vengono anche pubblicizzati gli eventi laici del Lunedi dell’Angelo».



Il gruppo ha scritto alla Sindaca Maria Lucia Tirotto e all’Assessore comunale competente perché si facciano portavoce, presso la Regione Sardegna, nello specifico presso l’Assessorato al Turismo, del risentimento della cittadinanza Castellanese che ha visto, nella locandina della Regione, così sminuiti e poco pubblicizzati, i Riti di quella che è una delle "Settimana Santa" più suggestive di tutta l'Isola. «L'evidente e inspiegabile squilibrio, in termini di promozione turistica che compare nella locandina, non riflette adeguatamente il potenziale turistico/attrattivo della nostra Città - concludono gli esponenti del Gruppo Castelsardo Bene Comune - con conseguenze negative sull'economia locale e sull'immagine della nostra comunità. Ci auguriamo che la Prima Cittadina voglia intervenire al fine di riequilibrare tale sproporzione e di adottare misure che favoriscano una promozione più equa ed efficace del nostro territorio».