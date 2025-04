«Sassari dimenticata dalla Regione»

Cor 12:10 ォSassari dimenticata dalla Regioneサ ォLa Giunta regionale continua a governare con logiche di parte e non nell段nteresse dell段ntera Sardegna. Nell置ltima finanziaria la sinistra sarda guidata dalla Presidente Todde ha destinato ben 9 milioni di euro al Comune di Cagliari per la gestione dei rifiuti, mentre Sassari viene ignorataサ



SASSARI - Cos interviene duramente il coordinatore cittadino di Fratelli d棚talia Sassari Luca Babudieri che accusa la Regione di ォtrasformare le risorse pubbliche in strumenti di propaganda e ricompensa per i territori politicamente allineatiサ, a discapito di tutti gli altri. Una strategia ben precisa, non un caso isolato, sostiene l弾sponente di Fratelli d棚talia Sassari. ォNon la prima volta che denunciamo questo atteggiamento gravissimo. Avevamo gi sollevato il caso dei 57 milioni di euro del Fondo di Sviluppo e Coesione destinati dalla Regione all旦niversit di Cagliari, mentre all但teneo di Sassari non arrivato nemmeno un centesimo. Una scelta vergognosa, dettata unicamente da ragioni politiche: il rettore dell旦niversit di Sassari si era candidato a Sindaco con il centrodestra, e questo bastato alla sinistra per punire un段ntera comunit accademica.サ



ォSassari paga ancora il prezzo dell誕rroganza e del disinteresse- continua Babudieri- infatti, questi atteggiamenti confermano ci che denunciamo da tempo: la sinistra al governo della Regione non ha alcun rispetto per Sassari e per il nord Sardegna. I nostri rappresentanti regionali di sinistra, assessori e consiglieri regionali compresi, tacciono e accettano tutto in silenzio, incapaci di difendere il nostro territorio. Anche la nostra Citt ha un誕mministrazione di sinistra che, per tramite del Sindaco Mascia si pi volte detta vicina alla Giunta Regionale e amica della Presidente Todde, ma evidentemente l誕micizia non ricambiata. Sassari viene lasciata indietro non per mancanza di risorse, ma per una precisa volont politica che denunciamo e continueremo a combattere.サ