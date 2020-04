Rientra dall´estero: 30enne olbiese in manette

26/4/2020 Olbiese in manette per spaccio di droga Il 23enne, già noto alle Forze dell´ordine, è stato sottoposto ad un controllo da parte dei Carabinieri della Sezione Operativa del locale Reparto Territoriale, che lo hanno trovato in possesso di una dose ad uso personale di marijuana e di 200euro in contanti, ritenuto provento dell’attività illecita