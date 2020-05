Red 14:31 Olbia: consigliera offesa durante il Consiglio Durante l´appello durante il Consiglio comunale, l´esponente di Forza Italia Giulia Derosas ha commentato l´assenza della collega del Partito Democratico Patrizia Desole offendendola, senza accorgersi che il suo microfono era acceso. La consigliera di Minoranza Ivana Russu ne chiede le dimissioni. Le scuse di Derosas







L'esponente della Minoranza Ivana Russu ne chiede le dimissioni. Successivamente, ancora in streaming, sono arrivate le scuse del consigliere Derosas, che ha comunque confermato di non volersi dimettere.



«Ho chiesto la parola per scusarmi e volgio farlo pubblicamente anche qui in Consiglio. Ho provato a farlo tante volte chiamando la diretta interessata, ma purtroppo senza alcuna risposta – ha dichiarato la forzista – e quindi voglio farlo pubblicamente. Sono mortificata per quello che è accaduto durante il consiglio comunale. È stata una battuta infelice, anzi inqualificabile. Non voglio giustificarmi, voglio solamente chiedre scusa dal profondo del cuore, specialemente per la persona che è Patrizia Desole, per quello che fa per le donne. Purtroppo, e dico purtroppo a malincuore, non posso tornare indietro. L'unica cosa che posso fare – ha proseguito con la voce rotta - è chiedere scusa e sperare che la collega Desole accetti le mie scuse. Non avrei mai voluto ferire nessuno, chi mi conosce sa chi sono. Mai più nella vita succederà una cosa del genere, ho una dignità (perchè ho sentito da qualcuno che non ho una dignità) ed è per questo che sto chiedendo scusa e ci sto mettendo la faccia, nonostante la mia faccia non è apparsa. Chiedo umilmente scusa a Patrizia Desole. Poi volevo anche chiedere scusa a tutto il resto del Consiglio Comunale, perchè non è bello sentire certe affermazioni, specialmetne d auna donna a donna, ma non è bello in generale. Vi chiedo scusa».



Nella foto: il consigliere comunale Patrizia Desole Commenti OLBIA – Bagarre nell'ultima seduta consiliare del Comune di Olbia, tenutasi in streaming mercoledì sera. Durante l'appello durante il Consiglio comunale, l'esponente di Forza Italia Giulia Derosas ha commentato l'assenza della collega del Partito Democratico Patrizia Desole offendendola, senza accorgersi che il suo microfono era acceso.L'esponente della Minoranza Ivana Russu ne chiede le dimissioni. Successivamente, ancora in streaming, sono arrivate le scuse del consigliere Derosas, che ha comunque confermato di non volersi dimettere.«Ho chiesto la parola per scusarmi e volgio farlo pubblicamente anche qui in Consiglio. Ho provato a farlo tante volte chiamando la diretta interessata, ma purtroppo senza alcuna risposta – ha dichiarato la forzista – e quindi voglio farlo pubblicamente. Sono mortificata per quello che è accaduto durante il consiglio comunale. È stata una battuta infelice, anzi inqualificabile. Non voglio giustificarmi, voglio solamente chiedre scusa dal profondo del cuore, specialemente per la persona che è Patrizia Desole, per quello che fa per le donne. Purtroppo, e dico purtroppo a malincuore, non posso tornare indietro. L'unica cosa che posso fare – ha proseguito con la voce rotta - è chiedere scusa e sperare che la collega Desole accetti le mie scuse. Non avrei mai voluto ferire nessuno, chi mi conosce sa chi sono. Mai più nella vita succederà una cosa del genere, ho una dignità (perchè ho sentito da qualcuno che non ho una dignità) ed è per questo che sto chiedendo scusa e ci sto mettendo la faccia, nonostante la mia faccia non è apparsa. Chiedo umilmente scusa a Patrizia Desole. Poi volevo anche chiedere scusa a tutto il resto del Consiglio Comunale, perchè non è bello sentire certe affermazioni, specialmetne d auna donna a donna, ma non è bello in generale. Vi chiedo scusa».Nella foto: il consigliere comunale Patrizia Desole