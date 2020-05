Red 19:02 Campagna Antincendio 2020: tre Canadair ritornano da Alghero alla Base di Olbia «I velivoli antincendio mancavano dalla base gallurese da maggio 2019, quando furono spostati ad Alghero per motivi tecnici», ricorda il deputato del Movimento 5 stelle Alberto Manca







«Nel corso degli anni, sul versante orientale sardo si sono registrati con maggiore frequenza gli incendi boschivi più vasti rispetto ad altre zone dell’Isola. I fenomeni incendiari più gravi che si sono verificati nel 2019 hanno confermato la valutazione secondo cui la dislocazione su Olbia potesse essere migliore rispetto alla dislocazione su Alghero. Sono soddisfatto della decisione che arriva dal Ministero dell’Interno e ringrazio gli attori coinvolti in queste trattative durature. Le interlocuzioni con il capo dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli hanno portato a mantenere inalterato il numero di velivoli in campo durante la stagione dell’antincendio boschivo 2020, e hanno garantito nuovamente la presenza dei Canadair alla base di Olbia», conclude Manca. Commenti ALGHERO - «I velivoli antincendio mancavano dalla base gallurese da maggio 2019, quando furono spostati ad Alghero per motivi tecnici [LEGGI] . Nell’occasione, insieme al collega Nardo Marino, presentammo un’interrogazione al ministro dell’Interno. L’impegno che in qualità di deputati del Movimento 5 stelle abbiamo portato avanti senza mai fermarci, è stato ripagato con il rientro dei Canadair a Olbia». Ad annunciare con entusiasmo il ritorno dei tre Cl415 è l'onorevole pentastellato Alberto Manca. La notizia arriva a pochi giorni dall'appprovazione della campagna antincendio per il 2020 [LEGGI] «Durante l’estate 2020, tre mezzi antincendio statali potranno operare con più praticità non solo sull’intera Sardegna, ma anche su altre regioni, quali la Toscana, il Lazio e la Campania. Una delle principali preoccupazioni riscontrate nel cambio di base aerea, era caratterizzata dal numero elevato di incendi boschivi che, nel corso degli anni, hanno colpito la parte orientale della Sardegna con maggiore frequenza; questo accade anche a causa dei forti venti che favoriscono il propagarsi delle fiamme in alcune giornate da bollino rosso», sottolinea il deputato del M5s.«Nel corso degli anni, sul versante orientale sardo si sono registrati con maggiore frequenza gli incendi boschivi più vasti rispetto ad altre zone dell’Isola. I fenomeni incendiari più gravi che si sono verificati nel 2019 hanno confermato la valutazione secondo cui la dislocazione su Olbia potesse essere migliore rispetto alla dislocazione su Alghero. Sono soddisfatto della decisione che arriva dal Ministero dell’Interno e ringrazio gli attori coinvolti in queste trattative durature. Le interlocuzioni con il capo dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli hanno portato a mantenere inalterato il numero di velivoli in campo durante la stagione dell’antincendio boschivo 2020, e hanno garantito nuovamente la presenza dei Canadair alla base di Olbia», conclude Manca.