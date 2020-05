Red 12:28 Sant´Antioco: riapre il mercatino settimanale Martedì, riaprirà il mercatino settimanale all´aperto di Piazzale Pertini. La decisione è stata presa dal Comune. Per il momento, nel rispetto del dpCm del 26 aprile, potranno partecipare esclusivamente le attività che vendono generi alimentari







Naturalmente, in ossequio alle norme attualmente in vigore e con l'intento di garantire sicurezza e salute dei cittadini, gli ingressi saranno contingentati ed i diversi accessi al Piazzale saranno transennati e presidiati dalla Polizia municipale, dalla Protezione civile, dalla Compagnia barracellare e dall'Associazione dei Carabinieri in pensione. I cittadini che vogliono accedere al mercatino dovranno essere muniti di mascherina protettiva, di guanti usa e getta e, per evitare gli assembramenti, dovranno rispettare le distanze di sicurezza. Le Forze dell'ordine locali vigileranno sul rispetto delle regole di comportamento.