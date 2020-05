Red 11:30 Covid-19, Sorso: Carta servizi per l’emergenza La Carta, in formato pieghevole di facile consultazione, raccoglie le iniziative in atto, i contatti ed i servizi utili in questo periodo, insieme alla mappa degli esercizi commerciali aderenti alle iniziative “Spesaacasa” e “Spesasospesa”







In questi giorni, i volontari del Centro commerciale naturale “I love Sorso”, dell'associazione Bench press ed i lavoratori della Romangia servizi stanno distribuendo il pieghevole nei punti vendita aderenti con l’obiettivo di raggiungere il maggior numero di cittadini. «Questa iniziativa – sottolinea il sindaco Fabrizio Demelas - vuol essere un ulteriore segno di vicinanza alla popolazione di Sorso e intende promuovere l’impegno dei numerosi produttori e commercianti aderenti, che stanno garantendo a tutta la cittą l’approvvigionamento dei beni di prima necessitą».



«Inoltre, la scelta di un supporto cartaceo vuol venire incontro alle tante persone che non hanno accesso ai supporti digitali e che potranno in questo modo, conoscere alcuni dei servizi sociali di sostegno alla popolazione in atto nel Comune di Sorso, ma anche individuare e contattare facilmente commercianti e produttori dove effettuare i loro acquisti. Ultima, ma non per importanza, la possibilitą di conoscere gli esercizi nei quali č attiva la Spesasospesa, alla quale tanti cittadini stanno aderendo donando una parte dei loro acquisti», conclude il primo cittadino.