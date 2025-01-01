S.A. 14:00 «Pale eoliche e divieti a Capo Caccia, una follia» La denuncia arriva da Mauro Pili, già presidente della Regione Sardegna, che rende noto il nuovo divieto della Capitaneria nello specchio d´acqua davanti a Capo Caccia di 382 km quadri a causa delle indagini di una multinazionale svedese per il progetto di una centrale eolica a mare



ALGHERO - «E' stata pubblicata l'ordinanza della Capitaneria di Alghero che dal 2 settembre al 30 ottobre vieta il transito di chiunque nell'area oggetto delle indagini geologiche funzionali alla costruzione della centrale eolica a mare della multinazionale Hexicon che vuole devastare quel paradiso naturale con pale altre oltre 300 metri d'altezza! Lo sfregio delle pale offshore è pronto ad attaccare anche l’oasi naturalistica di Alghero, un vero e proprio paradiso terrestre, intonso ed esclusivo, protetto e irripetibile».



La denuncia arriva da Mauro Pili, già presidente della Regione Sardegna, che rende noto il nuovo divieto nello specchio d'acqua davanti a Capo Caccia di 382 km quadri: «ben 38.200 campi da calcio in mezzo al mare, per piazzare 54 pale eoliche alte 332 metri e un cavidotto marino di circa 41 km fino al molo sopraflutto del porto di Alghero! Queste aree saranno vietate sino al 30 di ottobre. e parliamo di un'oasi protetta sin dal 2002, istituita sotto la mia Presidenza, dichiarata tale per tutelare l’area tra Punta Giglio e Capo Caccia, un vero colpo letale per turismo, navigabilità e pesca, e persino per il Santuario dei Cetacei» incalza Pili che non fa giri di parole nel descrivere la situazione e i responsabili: «E' una follia di Stato, con tanti complici, troppi silenzi. Mentre tutti continuano a dormire, con una Regione inutile e inesistente e uno Stato complice, continua la devastazione della Sardegna».