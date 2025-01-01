Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCronacaCoste › «Pale eoliche e divieti a Capo Caccia, una follia»
S.A. 14:00
«Pale eoliche e divieti a Capo Caccia, una follia»
La denuncia arriva da Mauro Pili, già presidente della Regione Sardegna, che rende noto il nuovo divieto della Capitaneria nello specchio d´acqua davanti a Capo Caccia di 382 km quadri a causa delle indagini di una multinazionale svedese per il progetto di una centrale eolica a mare
«Pale eoliche e divieti a Capo Caccia, una follia»

ALGHERO - «E' stata pubblicata l'ordinanza della Capitaneria di Alghero che dal 2 settembre al 30 ottobre vieta il transito di chiunque nell'area oggetto delle indagini geologiche funzionali alla costruzione della centrale eolica a mare della multinazionale Hexicon che vuole devastare quel paradiso naturale con pale altre oltre 300 metri d'altezza! Lo sfregio delle pale offshore è pronto ad attaccare anche l’oasi naturalistica di Alghero, un vero e proprio paradiso terrestre, intonso ed esclusivo, protetto e irripetibile».

La denuncia arriva da Mauro Pili, già presidente della Regione Sardegna, che rende noto il nuovo divieto nello specchio d'acqua davanti a Capo Caccia di 382 km quadri: «ben 38.200 campi da calcio in mezzo al mare, per piazzare 54 pale eoliche alte 332 metri e un cavidotto marino di circa 41 km fino al molo sopraflutto del porto di Alghero! Queste aree saranno vietate sino al 30 di ottobre. e parliamo di un'oasi protetta sin dal 2002, istituita sotto la mia Presidenza, dichiarata tale per tutelare l’area tra Punta Giglio e Capo Caccia, un vero colpo letale per turismo, navigabilità e pesca, e persino per il Santuario dei Cetacei» incalza Pili che non fa giri di parole nel descrivere la situazione e i responsabili: «E' una follia di Stato, con tanti complici, troppi silenzi. Mentre tutti continuano a dormire, con una Regione inutile e inesistente e uno Stato complice, continua la devastazione della Sardegna».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
22/8Salvamento a Mare: terza posizione ad Alghero
13/8Salvati oltre 200 ricci di mare a Bosa
13/8Più di 100 multe tra Porto Ferro e Platamona
7/8«Su Punta Giglio meriti non vostri»
7/8Fuori norma, ordinanza sindaco. Bagni vietati a Porto Conte
5/8 Attività nelle spiagge Bandiera Blu di Sassari
29/7Isole ecologiche in spiaggia ad Alghero
15/7Torre del Porticciolo, ripulita la spiaggia libera
12/7Punta Negra, acqua cristallina
12/7Campo boe, FdI: basta pifferai
« indietro archivio coste »
4 settembre
«Calcio si, rugby no, due pesi e due misure».
4 settembre
Alghero città della Pace: Tutti gli eventi a settembre
4 settembre
Mafia e 41bis: riflessioni e responsabilità



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)