S.A. 16:13 Open Riviera del Corallo, edizione record Cinque giornate intense di Padel, dal 27 al 31 agosto, hanno regalato emozioni, spettacolo e un livello tecnico mai così alto in Sardegna, confermandosi come uno degli eventi sportivi più seguiti dell’estate isolana



ALGHERO – Cala il sipario sulla terza edizione dell’Open Riviera del Corallo, l’atteso appuntamento con il grande padel organizzato al Padel Club Alghero e targato “Key Estate” come main sponsor. Cinque giornate intense, dal 27 al 31 agosto, hanno regalato emozioni, spettacolo e un livello tecnico mai così alto in Sardegna, confermandosi come uno degli eventi sportivi più seguiti dell’estate isolana. L’edizione 2025 ha battuto ogni record precedente con oltre 200 partecipanti, tra cui diversi atleti provenienti dall’estero, a testimonianza della crescente dimensione internazionale del torneo.

Il Padel Club Alghero, tra Viale Europa e Via delle Baleari, si è trasformato in un vero e proprio palcoscenico sportivo, gremito di appassionati e curiosi che hanno assistito a match combattuti fino

all’ultima palla. Le 9 categorie di gara hanno permesso a giocatori di età ed esperienze diverse di vivere l’emozione della competizione, creando un clima di grande inclusione e spirito sportivo.



A rendere ancora più prestigiosa la manifestazione è stato il montepremi complessivo di 6.000 euro, che ha richiamato sul campo atleti di livello internazionale, alcuni ben piazzati nella top 150 del ranking mondiale, dando vita a partite di altissima intensità tecnica e agonistica. Il successo dell’evento porta la firma dell’ASD Ball Don’t Lie, l’associazione algherese che con passione, visione e organizzazione impeccabile ha saputo costruire, anno dopo anno, un torneo ormai entrato di diritto tra i più rilevanti appuntamenti di padel in Sardegna. La città di Alghero, con la sua cornice unica, ha confermato il ruolo centrale nel panorama sportivo regionale, unendo sport, turismo e territorio in una formula vincente capace di attrarre pubblico e partecipanti da tutta Italia e dall’estero. Archiviata con successo la terza edizione, l’Open Riviera del Corallo guarda già al futuro, con la volontà di crescere ancora e di consolidarsi come uno dei tornei più prestigiosi e attesi a livello nazionale.