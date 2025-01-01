Alguer.it
Alguer.itnotiziealgheroEconomiaLavoro › Selezione per capo barca e marinaio ad Alghero
S.A. 14:54
Selezione per capo barca e marinaio ad Alghero
Chiamata di imbarco per un marinaio (motorista abilitato) e un capo barca da imbarcare sul Motopesca denominato “Jo´ Pier Pesca Srl". Selezione l´8 settembre
Selezione per capo barca e marinaio ad Alghero

ALGHERO - La Capitaneria di Alghero ha diffuso l'avviso di chiamata di imbarco per un marinaio (motorista abilitato) e un capo barca da imbarcare sul Motopesca denominato “Jo' Pier Pesca Srl". I marittimi interessati, purché muniti di regolari Libretti/Foglio di Ricognizione, certificati sanitari richiesti previsti, potranno presentarsi entro le ore 10 dell'8 settembre presso l’Ufficio Armamento e Spedizioni dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero, in via Eleonora d’Arborea.
