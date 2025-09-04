Cor 11:19 «Consiglio aperto sulla sicurezza» Christian Mulas, consigliere comunale del Psd´Az: «Non possiamo apprendere dalla stampa che la nostra città è in pericolo. Gli enti preposti intervengano subito»



ALGHERO - «A seguito delle recenti e gravi denunce dei sindacati della Polizia di Stato SIAP e SIULP, nonché delle dichiarazioni pubblicate a mezzo stampa del Procuratore Generale della Repubblica Italiana, dott. Luigi Patronaggio, il consigliere comunale Christian Mulas esprime forte preoccupazione per la situazione della sicurezza nella città di Alghero. Se quanto affermato corrisponde al vero, siamo di fronte a una condizione gravissima che riguarda non solo l'ordine pubblico ma l’intero tessuto economico locale, con potenziali infiltrazioni mafiose che rischiano di compromettere l’integrità del nostro mercato». Parole di Christian Mulas, consigliere comunale del Psd'Az ad Alghero.



«A rendere ancora più allarmante il quadro - ricorda Christian Mulas - è la notizia non ancora ufficialmente smentita del rientro di 11 agenti di Polizia assegnati ad Alghero per il periodo estivo, partiti martedì 3 settembre, lasciando scoperta una città che, pur a stagione inoltrata, vede ancora una forte presenza turistica. Per questo motivo, il consigliere Mulas ha presentato una richiesta formale per la convocazione urgente di un Consiglio Comunale Aperto, da tenersi alla presenza del Prefetto, del Questore, dei rappresentanti sindacali della Polizia e delle associazioni delle attività commerciali, al fine di affrontare apertamente, con chiarezza e trasparenza, le segnalazioni e i rischi emersi».



«Non si tratta solo di videosorveglianza o posti di blocco aggiunge Mulas ma della necessità di avere la garanzia, come Consiglio Comunale e come cittadini, che lo Stato stia agendo con strumenti concreti di indagine e prevenzione. Come ricordava il giudice Falcone: bisogna seguire i soldi. È l’unico modo per scardinare davvero un sistema che rischia di piegare la nostra economia locale a logiche criminali. Alghero non può e non deve essere lasciata sola conclude. Basta agli ululati alla luna: servono risposte chiare. Chiediamo che la sicurezza e la legalità tornino al centro dell’agenda istituzionale. Siamo al fianco del Sindaco e dell'amministrazione comunale che lavorano in continuo contatto con il Prefetto le forze di polizia per assicurare il necessario presidio del territorio e l'ottimizzazione del lavoro interforze. La nostra città merita protezione e trasparenza, non silenzi e preoccupazioni lasciate tra le righe di un articolo di giornale» chiude Mulas.