Aumentati gli stipendi ai sindaci di Quartu e Alghero
Red 11:45
Aumentati gli stipendi ai sindaci di Quartu e Alghero
Graziano Milia, alla guida di Quartu, percepirà un’indennità pari al 70% di quella del presidente della Regione (contro il 45% precedente). Raimondo Cacciotto, sindaco di Alghero, passerà dal 35% al 50%
Aumentati gli stipendi ai sindaci di Quartu e Alghero

CAGLIARI - Il Consiglio regionale ha approvato un emendamento che aumenta gli stipendi dei sindaci di Quartu Sant’Elena e Alghero, terza e quinta città della Sardegna per numero di abitanti e attualmente entrambe guidate da una maggioranza di centro-sinistra. A presentare però l'emendamento in Aula è stato Alessandro Sorgia (ex Lega) con l'intento di correggere una distribuzione non equa degli emolumenti ai primi cittadini sardi, in base alla quale sindaci di città più grandi come Quartu Sant'Elena e Alghero ricevevano uno stipendio più basso dei colleghi di località ben più piccole come Lanusei, Sanluri, Villacidro, Tortolì e Lanusei. Sorgia ha presentato l'emendamento ad agosto ad una legge che in origine non trattava la questione ed è è stata votata nella notte con qualche perplessità iniziale di Pd e alleati. Nella nuova disposizione del Consiglio regionale, dunque, Graziano Milia, alla guida di Quartu, percepirà un’indennità pari al 70% di quella del presidente della Regione (contro il 45% precedente). Raimondo Cacciotto, sindaco di Alghero, passerà dal 35% al 50%. Per dare un riferimento, il governatore sardo prende una cifra che si aggira intorno ai 13mila euro lordi al mese.

Nella foto: il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto
