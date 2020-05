Red 17:54 Case dell’acqua: avviso ad Alghero Pubblicato dall´Assessorato comunale al Demanio l´avviso pubblico per la concessione degli spazi per la cosiddetta “acqua alla spina”. La scadenza per le domande è stata fissata a sabato 30 maggio







L'installazione degli impianti di filtrazione e distribuzione di acqua microfiltrata naturale e gasata, a temperatura ambiente e refrigerata, prelevata dalla rete pubblica, è finalizzata a soddisfare le esigenze delle famiglie e dei cittadini in una logica di risparmio economico e in un’ottica di riduzione della plastica. «L’Amministrazione – spiega l’assessore comunale al Demanio e patrimonio Giovanna Caria – intende promuovere questa abitudine che si sta consolidando sempre più tra i cittadini. La concessione ai privati di spazi necessari all’installazione delle cosiddette “case dell’acqua” avrà durata di tre anni, prorogabile per ulteriori tre».



«L’iniziativa ha già avuto un ottimo riscontro con una prima sperimentazione a cura dell’Assessorato all’Ecologia in diversi plessi scolastici comunali ed in due sedi istituzionali, dove sono stati installati i distributori d’acqua purificata proveniente dalla rete. A carico del concessionario saranno l’installazione delle strutture, pagamento di canoni per suolo pubblico, allacci idrico ed elettrico».



I distributori dell'acqua saranno posizionati in Piazza Maria Carta, nel tratto tra Via Cagliari e Via Genova, ed in Largo Guillot–Via Marconi.