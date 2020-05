Red 9:47 Bilancio positivo per la Sogeaal Nel 2019, ricavi operativi in crescita del 5percento per la società di gestione dell´aeroporto Riviera del corallo di Alghero. L´utile netto, in aumento del 63percento, sarà interamente destinato a riserva







Andamento economico-finanziario. I ricavi operativi di Sogeaal registrati nel corso dell’esercizio 2019 si attestano a 17,4milioni di euro, mostrando un incremento di oltre il 5percento rispetto ai 16,5milioni del precedente esercizio. Questo, al netto delle partite straordinarie, che non sono considerate come ricavi propri della gestione caratteristica aziendale e che, nel 2019, ammontano ad 1,2milioni di euro. Il margine operativo lordo aziendale, pari a 2,4milioni, risulta in miglioramento di 0,9milioni di euro rispetto ad 1,5milioni del 2018 (+60percento), mentre il margine Ebitda (Earning before interest taxes depreciation and amortization) del 2019 è pari ad 1,5milioni di euro (9percento dei ricavi caratteristici della gestione) e registra anch’esso un netto miglioramento di quasi un milione (+170percento) rispetto al dato riscontrato nel corso dell'esercizio precedente, quando era pari a mezzo milione di euro. «Il miglioramento dei margini aziendali – spiegano dagli uffici della società - è stato possibile soprattutto grazie all’incremento dei ricavi caratteristici, a fronte del mantenimento dei costi operativi, nel loro complesso, sui livelli del precedente esercizio». L’esercizio 2019 si è chiuso con un utile netto pari ad 1,6milioni, in aumento di 600mila euro rispetto all’anno precedente (+63percento). Nel corso del 2019, Sogeaal ha realizzato investimenti per complessivi 2,1milioni, di cui 1,4milioni di euro auto-finanziati e 700mila realizzati con fondi provenienti dal cosiddetto “Fondo sviluppo coesione”, tramite la Regione autonoma della Sardegna. Gli investimenti sono stati principalmente destinati ad adeguamenti, ammodernamenti e migliorie dell’infrastruttura aeroportuale, oltre che all’ampliamento del parco macchine e delle attrezzature operative.



Andamento del traffico. Nel corso del 2019, il Riviera del corallo ha servito 1.390.379 passeggeri, registrando un incremento del traffico pari a 25.250 unità rispetto al dato del 2018 (crescita del 2percento). Questo trend di crescita è principalmente riconducibile all’aumento del traffico passeggeri sul comparto nazionale, cresciuto di 29.007 passeggeri rispetto al precedente esercizio (+3percento). Alla crescita hanno contribuito le tratte in Continuità territoriale (Roma-Fiumicino e Milano-Linate), l’estensione ed il potenziamento di alcune tratte operate da easyJet ed un maggior numero di frequenze operate da Ryanair su destinazioni “storiche”. In materia di traffico internazionale, il consuntivo 2019 è risultato sostanzialmente in linea con il precedente esercizio, con una diminuzione di 3.757 passeggeri principalmente attribuibile ad una riduzione dei passeggeri in transito (-4.954), al netto della quale il traffico internazionale avrebbe registrato un lieve incremento rispetto ai dati del 2018 (+1.197).



Gli effetti della pandemia Covid-19. Nei primi quattro mesi del 2020, i dati di traffico dell’aeroporto di Alghero hanno registrato un trend negativo del -41percento rispetto allo stesso periodo del 2019. La drastica diminuzione è stata ovviamente determinata dal propagarsi dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione pandemica Covid-19 a partire da fine febbraio e dalle conseguenti misure restrittive per il suo contenimento da parte delle Autorità di tutti i Paesi interessati. Ad aprile, in particolare, il traffico aereo si è completamente annullato. «Il management della società – viene dichiarato - sta ora concentrando i propri sforzi affinché la futura e auspicata ripresa del traffico avvenga garantendo l’adeguata tutela della salute di dipendenti, passeggeri e dell’intera comunità aeroportuale, ottemperando alle prescrizioni disposte dalle autorità competenti. 