Asincronie OFF: anteprime del festival

SASSARI - Tre giornate di proiezioni in anteprima regionale - domani venerdì 9 maggio, e poi il 22 e il 23 maggio, nello Spazio Bunker di via Porcellana 17/A (ingresso gratuito) - per guardare il mondo attraverso gli occhi di giovani filmmaker sotto i 35 anni, che nei loro documentari raccontano la tutela dell’ambiente, il rapporto tra individuo e collettività, l’arte, l’influenza reciproca tra natura e cultura. È Asincronie Off Under 35, anteprima – realizzata con il sostegno di MiC e della SIAE, nell’ambito del progetto “Per chi crea”– del festival di cinema documentario e fotografia Asincronie, organizzato e curato dal collettivo di filmmaker e fotografi 4Caniperstrada, con il sostegno della Regione Sardegna e della Fondazione Sardegna, che torna a Sassari con la 6ª edizione dal 3 all’8 giugno. Oltre alle proiezioni di maggio, Asincronie OFF tornerà anche il 5 giugno, durante il festival, con i lavori di due giovani autrici. Il primo documentario in proiezione, venerdì 9 maggio alle 20:30, è “Nessun posto al mondo” di Vanina Lappa, (che interverrà in collegamento video), premio del pubblico Miglior Documentario al 64° Festival dei Popoli.



Il protagonista di questa “moderna tragedia western” ambientata nel Cilento è Antonio, un pastore che lotta per trovare il suo posto all’interno di una comunità con cui entra in conflitto quando, a causa di nuove leggi, scopre di non poter più portare il suo gregge sul Monte Cervati, perché i prezzi del pascolo sono diventati proibitivi, e che il Comune gli proibisce di costruire un riparo per gli animali nel terreno che ha comprato. Asincronie OFF prosegue il 22 maggio con altri due documentari dedicati alla Sardegna, alla presenza dei registi. “Una vita per l’arte” di Fabiana Miccio esplora il legame simbiotico con la terra, le piante, gli animali dell’artista Bruno Petretto, seguendolo nella sua quotidianità, in cui la cura per la sua campagna, Molineddu, alle porte di Ossi, si intreccia alla creazione artistica con materiali naturali come cortecce d’albero, legno, pietre, radici. È ambientato in Sardegna anche “Fuochi”, film collettivo con la regia di Ruben Gagliardini, vincitore della 10° edizione del festival Visioni dal Mondo di Milano nella categoria “Opera Prima New Talent”. Il documentario è un racconto corale, ambientato in un territorio dove la lotta agli incendi si mescola ai racconti di chi subisce le fiamme sulla propria pelle: flora e fauna senza discriminazione alcuna.



Il film in proiezione il 23 maggio è “Il re fanciullo” di Alessandra Lancellotti, con la presenza della regista, che racconta la storia del Castello di Rivara, sede storica del Cenacolo di pittori dell’omonima Scuola di Rivara, fondata alle porte di Torino dall’artista Carlo Pittara. Il protagonista del film è un uomo, Franz, che, giunto ai piedi delle Alpi dopo essersi lasciato alle spalle una storia di violenza, decide di dedicare la sua vita alla creazione di un cenacolo d’arte per riscattarsi dal trauma del fascismo. Gli ultimi due film in programma per la sezione Under 35, il 5 giugno al Cityplex, sono “L’era d’Oro” di Camilla Iannetti, una storia tutta al femminile, ambientata tra l’Inghilterra e Palermo, che racconta il rapporto tra culture differenti, e “La figura umana” di Giulia Massacci, vincitore del Premio “Zavattini” nel 2024, «per la sensibilità con cui si accosta ad un tema etico e scientifico di grande rilevanza, quello del rapporto dell’uomo con il mondo animale, attraverso il lavoro critico su un vasto repertorio di immagini filmiche che veicolano pratiche di dominio e ideologie di consumo, ponendosi l’obiettivo di creare una maggiore consapevolezza sulle responsabilità umane».