Maxi operazione Canadair all´aeroporto di Alghero

ALGHERO – L'aeroporto di Alghero è stato la base operativa delle attività aeronautiche per la maxi-esercitazione internazionale Ita EU Modex 2025 finanziata dall'Unione Europea attraverso la DG European Civil Protection and Humanitarian Aid – ECHO organizzata dal Consorzio Apell-ro, insieme al Dipartimento della Protezione Civile e alla Regione Sardegna attraverso la Direzione generale della Protezione Civile. L’esercitazione ha lo scopo di valutare la prontezza e la cooperazione tra i paesi membri nella gestione delle emergenze, con particolare attenzione alla lotta contro gli incendi. Durante l’esercitazione, l’aeroporto ha ospitato e supportato quattro aeromobili Canadair CL-215,

di cui due della Protezione Civile greca, accompagnati da una squadra di 22 tecnici e piloti, e due

della Protezione Civile italiana, con un team di 12 professionisti.



Nella sala Executive dell’aeroporto è stata allestita una sala operativa, punto di coordinamento per

le attività quotidiane, dove le operazioni di volo e intervento sono state monitorate e coordinate.

Durante le giornate dell’8, 9 e 10 aprile, l’aeroporto di Alghero è quindi diventato il cuore logistico

delle operazioni fungendo da base di partenza per i Canadair, che decollavano per raggiungere i

luoghi dell’esercitazione ogni volta che veniva richiesto il loro intervento. SOGEAAL, la società di gestione dell’aeroporto, esprime soddisfazione «per l'efficacia e la professionalità dimostrate a supporto di questa importante esercitazione internazionale confermando la capacità a supportare ulteriori iniziative simili e offrire collaborazione attiva in appoggio alle organizzazioni di emergenze su scala europea».