Cor 11:29 Su Cagliari 80mila passeggeri per Pasqua Per il primo picco di traffico stagionale, in coincidenza con le Festività Pasquali, nel periodo 17 – 21 aprile 2025, l´Aeroporto di Cagliari stima oltre 80.000 passeggeri, tra arrivi e partenze e circa 100.000 posti offerti



CAGLIARI - Estremamente positivi i dati di traffico dei primi mesi dell’anno: dal 1° gennaio al 15 aprile 2025 l’aeroporto ha accolto, tra arrivi e partenze, circa 1.100.000 passeggeri, con una crescita del 2% rispetto allo stesso periodo del 2024. Nello stesso arco temporale, i passeggeri internazionali hanno registrato una crescita del 14% e per quanto riguarda il mercato nazionale, i passeggeri transitati sono stati oltre 830 mila.



Dopo un 2024 che ha visto l’Aeroporto di Cagliari tagliare lo storico traguardo dei 5.000.000 di passeggeri, la stagione estiva 2025 ha preso il via domenica 30 marzo e si annuncia come la migliore di sempre, con un’offerta complessiva in crescita di circa il 7% rispetto alla Summer ’24, oltre 1.400.000 posti offerti sui mercati internazionali e oltre 26.000 voli.



Saranno 109 i collegamenti diretti operati da 39 compagnie aeree verso 25 Paesi, di cui 75 di linea (31 nazionali e 44 internazionali) e 34 charter. Oltre all’aumento delle frequenze e dei posti disponibili su molte destinazioni, sono due le novità di maggior rilievo. Per consolidare la propria espansione nel mercato scandinavo, l’Aeroporto di Cagliari attiva, infatti, due nuove rotte strategiche: Stoccolma, operata da Ryanair, e Copenaghen, servita da SAS; in entrambi i casi, i voli saranno due alla settimana.