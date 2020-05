Red 20:04 Petizione on-line: Horeca chiama il premier “Chiediamo udienza al presidente Conte per salvare il settore HoReCa. e turismo” è il titolo della petizione organizzata dal Movimento imprese ospitalità sul sito internet Change.org. L´obbiettivo delle 5mila firme non è lontanoa (si sfiorano attualmente le 4mila), per mettere sul tavolo del Governo le esigenze, le richieste e le proposte di un settore che sta soffrendo il momento







«Il rischio che corriamo è che con il crollo del settore HoReCa ci sia una ricaduta su tutte le aziende che lavorano all'approvvigionamento del settore stesso e su molte altre che sono collegate indirettamente. Per essere più chiari – proseguono i rappresentanti del Movimento - parliamo di perdite dirette nell’ordine delle decine di miliardi di euro e di milioni di imprenditori e rispettivi dipendenti che rischiano di perdere attività e lavoro. Il destino di queste persone è vincolato alle decisioni che il Governo e le task force incaricate prenderanno in questi giorni decisivi. Queste ultime sono composte da tecnici che, non avendo alcuna esperienza di settore, non ne conoscono le criticità reali e sono dunque inclini a promulgare norme e decreti inadeguati. Queste disposizioni, oltre a non aiutare nel concreto le aziende, stanno penalizzando ulteriormente le loro attività lavorative quotidiane. Tutto questo condurrà, se non verrà fermato, oltre che ad immense perdite a livello economico, a enormi perdite sul piano umano».



