Red 11:29 Ex minatori Silius: interviene la Regione «Approvato un provvedimento importante per i lavoratori della Fluorite Silius», ha commentato l´assessore regionale dell´Industria Anita Pili, dopo l´approvazione all´unanimità da parte del Consiglio al disegno di legge proposto dalla Giunta







Nella foto: l'assessore regionale Anita Pili Commenti CAGLIARI - «L’approvazione all’unanimità in Consiglio del disegno di legge della Giunta regionale per la Fluorite Silius è un segno di attenzione importante da parte della politica sarda verso i lavoratori che, avendo esaurito il periodo di mobilità e non avendo ancora maturato l’età pensionabile, non avrebbero goduto di altri incentivi. Con questo provvedimento, che proroga i sostegni economici per altre sette mensilità, risolviamo la difficile situazione degli ex minatori di Silius, soprattutto in questo grave momento di crisi dovuto all’emergenza sanitaria». Così, l’assessore regionale dell’Industria Anita Pili ha commentato l’approvazione in Consiglio regionale del disegno di legge in materia di “Integrazione agli incentivi all’esodo del personale della Fluorite Silius spa in liquidazione”.Nella foto: l'assessore regionale Anita Pili